Lewis Hamilton heeft zondag zijn allerlaatste race voor het team van Mercedes gereden na een lange en illustere carrière in dienst van de Duitse renstal. Deze week is het voor hem tijd om afscheid te nemen van alles en iedereen en het is een flink gekkenhuis.

De Scuderia beschikt vanaf volgend seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van het jaar werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dit seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello.

Gekkenhuis!

Afgelopen weekend reed de coureur uit Stevenage zijn allerlaatste rit voor het team van Mercedes en na een illustere carrière, waarin hij zes wereldtitels met ze pakte, was het dus na zondag tijd om afscheid te nemen. Inmiddels is Hamilton ook deze week begonnen met het afwerken van zijn vertrek langs alle andere betrokkenen bij het team, zoals de sponsoren. De zevenvoudig wereldkampioen was in het kader daarvan aanwezig in Maleisië om daar afscheid te nemen van Petronas, één van de grote sponsoren van de renstal. Op online video's is te zien dat het een flink gekkenhuis betreft rondom de vertrekkend coureur.

Lewis Hamilton leaving the Twin Tours in Kuala Lumpur. pic.twitter.com/CgjXMSRKuN — deni (@fiagirly) December 10, 2024

I still can’t believe he’s on a Mercedes farewell tour. 🥲 pic.twitter.com/ehPYvLORws — deni (@fiagirly) December 10, 2024

