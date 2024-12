De toekomst van Red Bull Racing is deze week onderwerp van gesprek en met name het stoeltje naast Max Verstappen is een hot topic. Liam Lawson lijkt in een interview echter met zijn brede glimlach al te verraden dat hij volgend seizoen de teammaat is van de viervoudig kampioen.

De afgelopen week schreven diverse media zelfs dat het vonnis over Pérez al geveld is en zou hij na de race in Abu Dhabi zijn stoeltje gaan verliezen. Na de laatste race van dit seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten bevestigde Marko tegenover Motorsport.com dat er op maandag inderdaad een 'groot overleg' op de planning stond: "Ja, en daarin zullen alle feiten worden besproken. Aan het einde daarvan zal er een beslissing worden genomen. Beide teams, over de line-ups van beide teams wordt morgen beslist", zo vertelde hij op zondag.

Lawson kan glimlach niet onderdrukken

Op diezelfde dag verscheen Lawson voor de camera van Viaplay en leek hij maar niet te kunnen verbergen al meer te weten over zijn toekomst: "Het is duidelijk dat ik hier niet heel veel tijd heb om mezelf te laten zien. Het is jammer, maar het is een geweldige ervaring geweest en ik heb veel geleerd. Het zijn de ups en downs. Jij blijft lachen naar mij, ik weet dat je iets uit mij probeert te halen. Ik weet waar je heen wil, maar op dit moment weet ik natuurlijk niet wat mijn toekomst brengt, dus hopelijk kom ik daar de komende paar dagen achter", liet hij breed glimlachend weten. Vervolgens reageerde hij nog wat politieker: "Ik hoop dat het een zitje wordt. Dat is alles waar ik op dit moment om geef. Mijn prioriteit is natuurlijk om in de Formule 1 te zijn, dus laten we afwachten." Giedo van der Garde heeft vervolgens genoeg gezien: "Die glimlach zegt genoeg!"

