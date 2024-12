Max Verstappen werd dit jaar gekroond tot viervoudig wereldkampioen in de Formule 1. Het was een uitdagend seizoen en dus heeft hij, en natuurlijk ook alle andere coureurs en teamleden, een mooie vakantie verdiend. De Limburger vertelt over zijn plannen tijdens de winterstop.

Waar Red Bull Racing het Formule 1-veld bij de ballen had in 2022 en 2023, is dat dit seizoen wel even anders geweest. De fans, hopend op een ware titelstrijd, moesten pessimistisch toekijken hoe Verstappen en Sergio Pérez oppermachtig één-tweeresultaten behaalden in Bahrein en Saoedi-Arabië. Na de uitvalbeurt in Australië stond de eerstgenoemde opnieuw op de hoogste trede in Japan en China. Ondertussen dichtten McLaren en Ferrari, en tevens Mercedes, het gat. Verstappen won nog wel op Imola en in Canada en Spanje, maar het ging hem niet meer zo gemakkelijk af als in de openingsfase van het seizoen. Hij is sinds toen vaker niet dan wel op het podium geëindigd vanwege de balansproblemen van de RB20. Hij zette echter een absolute masterclass neer in de regen in Brazilië om flink uit te lopen op Norris, die tot 44 punten was gekomen van Verstappen. In Las Vegas stelde hij de titel veilig door met P5 opnieuw voor Norris te finishen. Verstappen sloot het seizoen af met een toch wel verrassende zege in Qatar, maar een mindere zesde plaats in Abu Dhabi na een spin en een straf.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen legt uit wat hij zoekt in opvolger van Pérez: "Dit zou niet goed zijn voor het team"

Prijsuitreiking, skiën en dan weer trainen

Verstappen werd bij Viaplay gevraagd naar zijn vakantieplannen tijdens de winterstop voor aanvang van het F1-seizoen van 2025. "Even skiën en natuurlijk eerst nog een paar dagen thuis. Maar weet je wat het is? Het is al bijna midden december. Het gaat zo snel. Je hebt niet veel tijd om helemaal uit te schakelen. Als je eenmaal begint in januari, dan ga je weer trainen. Oké, je bent dan nog steeds thuis, maar je moet dan wel weer trainen." Hij zal ook nog naar de fabriek van Red Bull Racing gaan. "Het is nog een hele druk week. We moeten natuurlijk ook nog naar Afrika voor de prijsuitreiking. Dat is al een lange vlucht, dan zit je daar 's avonds, en dan moet je daarna weer terug. Daarna nog wat dingen... Nog één drukke week."

Gerelateerd