Red Bull Racing is het allerlaatste team op de F1-grid dat de rijdersbezetting voor 2025 nog moet bevestigen. Uiteraard blijft viervoudig wereldkampioen Max Verstappen bij de energiedrankfabrikant, maar boven Sergio Pérez hangt nog een vraagteken. Het ziet er steeds meer naar uit dat hij vervangen zal worden door Liam Lawson of Yuki Tsunoda.

Pérez maakte een ontzettend uitdagend jaar mee. Hij kwam lekker op stoom aan het begin van 2024 met alleen maar top vijf-resultaten in de eerste zes Grands prix, waarvan vier podiums. Na Miami scoorde hij echter niet meer dan gemiddeld 3 punten per raceweekend. De man uit Guadalajara eindigde in het rijderskampioenschap in niemandsland, als achtste ver achter Lewis Hamilton. Teambaas Christian Horner heeft duidelijk gemaakt dat de energiedrankfabrikant onmogelijk de constructeurstitel kan pakken met Pérez. Die ging afgelopen zondag naar McLaren na een strijd met Ferrari. Vandaag zou Red Bull een besluit hebben genomen over de toekomst van Pérez en de aankondiging komt later deze week.

Leuk gehad met Pérez

"Ik heb altijd prettig met 'Checo' samengewerkt", begon Verstappen tegenover Viaplay. "Daar heb ik niks op aan te merken. Hij lag ook heel goed in het team. Het is een aangenaam persoon. Ik heb ook leuke momenten met hem beleefd. Ik denk dat hij ook wel redelijk relaxed in het leven stond en veel gaf om familie. Hij is dan ook iets ouder dan ik. Maar ik heb het altijd leuk met hem gehad. Het is natuurlijk fijn om een teamgenoot te hebben waar je zo mee om kan gaan. Dat is niet altijd het geval."

Dingen achterhouden

Wie Pérez gaat vervangen is nog niet bekend. "Het is ook niet aan mij", vervolgde de Nederlander, gevraagd over wat hij zoekt in een nieuwe teamgenoot. "Ik hou me daar fijn buiten. Ik wil gewoon zorgen dat ik die auto beter voor elkaar krijg voor volgend jaar. Het gaat erom wat het team wil, maar uiteindelijk moet je wel goed met elkaar overweg kunnen om het team te helpen in plaats van dingen van elkaar achterhouden of gewoon een moeilijke relatie opbouwen. Dat is voor het team niet goed."

