Max Verstappen is er duidelijk over dat het vaderschap er niet voor gaat zorgen dat hij zijn rijstijl gaat aanpassen. De coureur van Red Bull Racing liet tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi weten dat hij er dan nog steeds vol voor zal gaan.

Kelly Piquet vormt met Verstappen al bijna vier jaar een stelletje. Ze zijn al sinds januari 2021 officieel bij elkaar. De Braziliaanse heeft al een kind uit een vorige relatie, met Daniil Kvyat die toevallig ook voor het team van Christian Horner heeft gereden. Verstappen is als het ware de bonuspapa van Penelope. Ze is vaak te zien in de livestreams op Twitch met Team Redline, het simraceteam waar Verstappen onderdeel van uitmaakt. Afgelopen vrijdag konden Piquet en Verstappen aankondigen dat ze zelf een kindje gaan krijgen.

Heel blij mee

"Dank je wel. We zijn er heel blij mee natuurlijk", begon Verstappen na de felicitaties van Viaplay-verslaggever Chiel van Koldenhoven. "Om het tijdens het laatste raceweekend bekend te maken, kwam goed uit." Op de vraag wat het met hem doet, antwoordde hij: "Uiteindelijk zijn dit wel de dingen waar je over nadenkt en op een gegeven moment denk je: 'Nu is het prima, nu kan het.' En daarom zijn we er ook zo blij mee en daar kijken we naar uit volgend jaar." De viervoudig wereldkampioen kon bevestigen dat het helemaal goed gaat met het baby-tje evenals met Piquet.

Viaplay had nog een verrassing voor Verstappen. Ze hadden namelijk een t-shirtje laten maken waarop 'Little Lion' stond. "We hopen dat mama het ook leuk vindt", zei Van Koldenhoven erbij. Verstappen zei dat dat wel goed komt en dat hij een fotootje zal sturen, wanneer het kindje is geboren en het shirtje draagt.

Langzamer als vader

"Ja, dat zeggen ze, sommige mensen", reageerde Verstappen op verhalen dat men denkt dat coureurs langzamer worden, als ze vader zijn. "Weet ik veel, ik denk het niet. Normaal gezien moet dat niks uitmaken." Giedo van der Garde, voormalig F1-coureur en tegenwoordig Viaplay-analist, is wel langzamer geworden, grapte Van Koldenhoven. "Is dat zo? Nee, dat denk ik niet", vervolgde de Red Bull-coureur. "Natuurlijk sta je daar wat meer bij stil, maar als je eenmaal in de auto zit en je wil er voor gaan, dan moet dat niks uitmaken."

