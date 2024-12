Max Verstappen en Penelope zijn inmiddels twee handen op één buik en zo nu en dan mogen we ook van de fijne relatie tussen het tweetal genieten in de paddock. Ook op de zondag tijdens de laatste Grand Prix van het seizoen was de kleine aanwezig en dat leverde prachtige beelden op in de Red Bull-garage.

Verstappen en Kelly Piquet maakten de afgelopen week bekend dat ze samen in verwachting zijn van hun eerste kindje. Het zat er natuurlijk al enige tijd aan te komen, daar Verstappen duidelijk heel goed overweg kon met de dochter van Piquet, die zij in een eerdere relatie met voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat had gekregen. We zien vaak op online beelden hoe Verstappen samen met de kleine Penelope goed door één deur kan. Ook haakt ze met enige regelmaat in tijdens de livestreams van de viervoudig wereldkampioen.

Prachtig moment

Ook is Penelope met enige regelmatig in de paddock te vinden om Verstappen te supporten en ook tijdens de laatste race in Abu Dhabi was ze van de partij. Het leverde al de nodige kostelijke beelden op, zoals het opplakken van een sticker bij Lando Norris. De Britse coureur was niet de enige rijder die gezelschap kreeg van Penelope, want ook vlak voor de race zocht zij Verstappen op in de pitbox, terwijl hij in de bolide zat, om hem even succes te wensen. Het levert prachtige beelden op van het tweetal.

De commentaren onder de post leven gemengde reacties op. Daar waar de meeste mensen wel kunnen genieten van het tweetal, grijpen andere Instagrammers de post aan om Verstappen in een slecht daglicht te zetten: "Verstappen is als Gordon Ramsey: lief tegen kinderen, agressief en beledigend richting volwassenen", reageert iemand, terwijl een ander persoon zich zorgen maakt over het feit dat Penelope geen koptelefoon op heeft. Andere reacties zijn weer positiever: "Hij gaat een geweldige vader zijn voor zijn mini-Verstappen."

