Max Verstappen is door de NOC*NSF opnieuw genomineerd voor de titel van Sportman van het Jaar, nota bene in het jaar met ook zoveel Nederlandse successen op de Olympische Spelen. De viervoudig wereldkampioen strijdt tegen drie andere mannen om de titel van de door hem genoemde 'stomme prijs'.

Verstappen kon vorig jaar voor de vierde keer de prijs van Sportman van het Jaar gaan winnen, nadat hij eerder in 2016, 2021 en 2022 al succesvol was. Destijds moest hij echter de zege echter aan wielrenner Matthieu van der Poel laten. De Nederlander zelf zal er niet rouwig om zijn geweest, hij liet eerder dat jaar al weten niks met die nominatie te hebben: "Er zijn zoveel geweldige atleten, daar moeten we als land trots op zijn. Die awards, waarom doen we dat? Serieus, ik wil niet eens winnen. Het gaat er toch helemaal niet om dat we iemand beter vinden dan een ander? Ik vind het een belachelijke prijs en ook niet eerlijk. Er zijn zoveel atleten die zoveel doen voor hun sport en geweldige prestaties neerzetten. En dan moet er één iemand uitgekozen worden die die stomme prijs wint", zei Verstappen in Qatar vorig jaar.

Vier genomineerden

Desalniettemin heeft de organisatie hem ook voor 2024 weer op de nominatielijst van vier mannen gezet na het behalen van zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Verstappen neemt het in de verkiezing opnieuw op tegen wielrenner Van der Poel, terwijl Harrie Lavreysen [baanwielrennen] en Abdi Nageeye [atletiek] de andere twee potentiële winnaars zijn. De uiteindelijke winnaar zal door andere collega-topsporters en een vakjury verkozen worden en de winnaar zal op het NOC*NSF Sportgala van 18 december verkozen worden. De kans bestaat dat Verstappen op die dag echter niet op Papendal voor het gala zal zijn, maar ergens aan het genieten is van zijn welverdiende winterstop.

