Ferrari trots ondanks mislopen titel: 'Veel beter gedaan dan afgelopen jaren'

Ferrari-teambaas Fred Vasseur is ondanks het mislopen op de constructeurstitel in Abu Dhabi erg tevreden over het seizoen van zijn team. Charles Leclerc en Carlos Sainz wonnen bij elkaar vijf Grands Prix gedurende 2024, en stonden beiden op het podium op het Yas Marina Circuit achter Lando Norris. Het was niet genoeg om McLaren in te halen in het kampioenschap, wat betekent dat het wachten op de eerste titel in Maranello sinds 2008 tenminste nog één jaar langer zal duren.

Het Italiaanse fabrieksteam zag de bui al hangen toen Charles Leclerc een gridstraf kreeg voor het vervangen van onderdelen aan zijn SF-24. De Monegask kende echter een waanzinnig goede start, en stoomde van de negentiende naar de achtste plek op binnen één ronde. Hij wist nog op het podium te eindigen, net als teamgenoot Sainz, maar dit bleek niet genoeg te zijn. Lando Norris won de race namens McLaren, en dit maakte het onmogelijk voor Ferrari om de achterstand van 21 punten nog in te halen. Zo loopt Ferrari op 14 punten na het kampioenschap mis, hetgeen pijn doet in Maranello, laat Vasseur ook weten.

Veel beter gedaan dan afgelopen jaren

De Ferrari-teambaas geeft toe dat het moeilijk is om zo dichtbij een titel te zijn zonder te winnen, maar is alsnog trots op het geleverde werk in 2024 door iedereen bij het team. "Het is zeker een gemengd gevoel," vertelde Vasseur bij F1TV. "Ik denk dat we over het algemeen een goed seizoen hebben gedraaid, veel beter dan vorig jaar, veel beter dan voorheen. Ik ben erg trots op wat we dit seizoen hebben gedaan. Ik ben ook erg blij met wat we vandaag hebben gedaan, want ik denk dat we het maximale hebben gedaan dat we konden doen.

Goede relatie met McLaren

Sinds 2012, toen Fernando Alonso tergend dichtbij zijn derde coureurstitel was, streed Ferrari niet meer om een van de twee kampioenschappen in de laatste race van het seizoen. Met Sebastian Vettel startte het team vaak uitstekend aan een seizoen, maar werd vervolgens voorbijgestreefd door de dominante Lewis Hamilton en Mercedes. Vasseur laat echter wel weten dat hij heel blij is voor McLaren, die zelf al 26 jaar wachtten op een constructeurstitel, tien jaar langer dan Ferrari zelf. "Tegelijkertijd is het ook een beetje frustrerend om zo te eindigen, P2 [en] 14 punten achter McLaren. Ik heb een fout gemaakt, ik moet beginnen met 'gefeliciteerd McLaren', want dat meen ik echt. Ik denk echt dat ze het mega goed gedaan hebben. We hebben een goede relatie en ik ben erg blij voor ze, maar het is ook frustrerend voor ons."

