Max Verstappen en zijn pensioen zijn met enige regelmaat onderwerp van gesprek in de Formule 1 en hoewel zijn contract nog meerdere jaren doorloopt, werd er na het babynieuws van deze week weer flink gespeculeerd. De viervoudig wereldkampioen geeft vlak na de laatste race van het seizoen nog maar eens een update.

Verstappen is inmiddels alweer een aardige tijd actief in de Formule 1. Daar waar veel van zijn collega's vaak pas ergens in de twintig de overstap naar de koningsklasse hebben weten te maken, kreeg de Limburger al op zijn zeventiende de kans om zijn kunsten op het allerhoogste podium te vertonen, nog voordat hij zijn rijbewijs had weten te behalen zelfs. Inmiddels heeft de Red Bull-coureur er dus al een vrij aardige carrière op zitten. Inmiddels is hij vier wereldtitels rijker en staat hij in principe nog onder contract tot en met 2028. Toch heersen er vaak twijfels over zijn toekomst.

Meerdere redenen

Zo weten we dat Verstappen het vaak niet eens is met de richting waar de Formule 1 opgaat en had hij dit seizoen de nodige conflicten met de FIA over de straffen. Bovendien is het de vraag hoe competitief de Red Bull met de nieuwe motoren gaat zijn vanaf 2026. Afgelopen week kwam daar nog eens wat bovenop, nadat de Nederlander bekendmaakte samen met vriendin Kelly Piquet hun eerste kindje te verwachten. Verstappen gaf in het verleden al wel eens aan het liefst geen Formule 1 te rijden wanneer hij een kleine zou krijgen en dus begonnen de twijfels over zijn toekomst terug te keren.

Verstappen maakt toekomst duidelijk

Het staat natuurlijk algemeen bekend dat Verstappen veel om zijn familie geeft en er graag voor zijn geliefden is, iets dat niet altijd helemaal gepaard gaat met racen in de koningsklasse. Toch maakt hij in de media-pen in Abu Dhabi vlak na de laatste race van het seizoen duidelijk wat hij van plan is: "Ik heb nog een contract tot en met 2028, dus dat moet altijd het doel zijn. Eindigen in 2028. Wat daarna komt, zien we wel. Het is heel lastig om te weten wat er in 2029 staat te gebeuren."

