Max Verstappen heeft na zijn crash met Oscar Piastri in de openingsfase van de Grand Prix van Abu Dhabi twee extra strafpunten op zijn licentie gekregen, waardoor een raceban steeds dichterbij begint te komen. Na afloop van de laatste race van 2024 kan hij zelf de humor er wel van inzien.

Tijdens de start van de Grand Prix van Abu Dhabi ging Verstappen iets te wild door bocht één, waarna hij Piastri aantikte en het tweetal in de rondte ging. De wedstrijdleiding ging zich vervolgens buigen over het incident tussen de twee coureurs en men zag Verstappen als schuldige van de botsing. De kersverse wereldkampioen kreeg al straf tien seconden aan zijn broek. Iets waar hij het zelf verre van eens mee was: "Kunnen we misschien om twintig seconden vragen? Stomme idioten", klonk het duidelijke commentaar.

Verontschuldigingen aan Piastri

Vlak na afloop leek de Nederlander inmiddels een stuk afgekoeld en zag hij in dat hij toch wel fout leek te zitten tijdens de start. Hij zocht Piastri op om excuses te maken wegens het incident en daarmee leek de kous af. Toch lijkt hij het niet helemaal eens te zijn met de beslissing van de FIA wat betreft de zwaarte van de straf, al is hij wel blij met het aanbieden van zijn excuses: "Ik wil eerlijk gezegd niet over de straf praten. Het belangrijkste is dat ik mijn verontschuldigingen snel wilde aanbieden aan Oscar. Maar misschien kan ik volgende keer een straf van twintig of dertig seconden krijgen…”, zo citeert De Telegraaf.

Vaderschapsverlof

De tien seconden straf die Verstappen in de race kreeg, is echter niet de enige sanctie die uitgedeeld is aan de viervoudig wereldkampioen. Hij kreeg ook twee strafpunten op zijn superlicentie, waardoor zijn totaal nu op acht komt. Omdat zijn eerste punten pas vervallen in juni, wordt de kans steeds groter dan de Nederlander gedurende 2025 tegen een raceban aan gaat lopen. Zelf kan hij de humor daarvan wel inzien: "Misschien zorg ik wel dat ik op twaalf kom als de baby is geboren, dan kan ik met vaderschapsverlof”, besluit hij lachend.

