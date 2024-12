Max Verstappen is blij dat het Formule 1-seizoen van 2025 erop zit. De Nederlander kreeg in Abu Dhabi een tijdstraf van tien seconden voor een incident met Oscar Piastri, maar volgens de viervoudig wereldkampioen "boeit het toch allemaal niets."

Max Verstappen ving de Grand Prix van Abu Dhabi aan vanaf de vierde stek. Bij het uitgaan van de lichten kwam de Red Bull Racing-coureur goed van zijn plek, waarna hij direct aan Carlos Sainz voorbij ging, en in de eerste bocht de aanval opende op nummer twee Oscar Piastri. De twee raakten elkaar en belandden in een spin. Beide coureurs konden hun weg vervolgen, maar verloren behoorlijk wat posities. Verstappen kwam uiteindelijk als zesde over de streep. Piastri werd tiende.

Artikel gaat verder onder video

Tijdstraf voor Verstappen

De FIA maakte direct bekend het incident genoteerd te hebben, en deelde niet veel later een tijdstraf van tien seconden uit aan Verstappen. Hier kwamen vervolgens nog twee strafpunten op zijn superlicentie bovenop, waarmee zijn totaal op acht komt te liggen. Alhoewel Verstappen niets heel onbezonnens deed, was hij wel duidelijk de aanstichter. Het was echter een opvallend zware straf, waar de wedstrijdleiding incidenten in de eerste ronde vaak door de vingers zien. De boordradio van Verstappen sprak dan ook boekdelen: "Kunnen ze er geen twintig seconden van maken? Stomme idioten."

'Boeit allemaal niets'

Na afloop van de race is Verstappen inmiddels afgekoeld: "Ja, ik ben blij dat het voorbij is", klinkt het bij Viaplay. "De race zelf was voor mij heel saai. Na die eerste bocht was het sowieso wat lastiger, maar we hadden daarna niet de snelheid. De start was goed, ik wilde de auto er naast zetten en toen zag ik dat het gat heel snel krap werd. Ik probeerde eruit te gaan door over de kerb te rijden, maar toen was het al te laat. Het is nooit fijn om daarna tegen elkaar aan te komen, maar het is wat het is. Het [de straf] boeit toch allemaal niks. Het had niets uitgemaakt qua resultaat. Het was een hele saaie wedstrijd."

Gerelateerd