Carlos Sainz heeft er alles aan gedaan om met Ferrari de constructeurstitel te pakken door P2 te pakken, maar er stond geen maat op Lando Norris die de race wist te winnen. Na afloop van de laatste race van het seizoen reageert de Spanjaard op zijn tweede plek.

De allerlaatste race van het seizoen is een mooie geworden. Het team van Ferrari leek in eerste instantie al vrij kansloos voor de constructeurstitel, maar opgeven stond duidelijk niet in het woordenboek van de Italiaanse renstal. Charles Leclerc kwam van ver achterin het veld naar voren gestormd om de derde plek te pakken, terwijl Sainz ook een uitstekende race reed en als P2 over de streep kwam op het Yas Marina Circuit in zijn laatste race voor de Scuderia. Het was echter net te weinig, want Norris was ongenaakbaar en won de race, waardoor Ferrari nét tekort komt voor de wereldtitel.

Artikel gaat verder onder video

Emoties hoog

Na afloop van zijn laatste race in het rood reageert de Spanjaard: "Natuurlijk heb ik gemixte gevoelens, ik heb het maximale gedaan wat ik kon doen. Ik heb alles gegeven, we konden goed bijblijven, maar op de harde banden waren ze één tot twee tienden sneller. De felicitaties aan McLaren. Zij verdienen het. Ze waren ijzersterk aan het einde van het seizoen. We zijn trots op wat we hebben laten zien. Het was een zwaar jaar, maar we kunnen er trots op zijn." Zijn tijd bij Ferrari komt nu tot een einde: "Het was emotioneel tijdens de in-lap. Ik heb hier mijn eerste pole, eerste podium en overwinning gepakt. Ik heb laten zien te kunnen vechten voor overwinningen. Nu focus ik me op Williams en op het terugkeren naar waar we horen."

Gerelateerd