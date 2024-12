Mercedes-teambaas Toto Wolff rekende voorafgaand aan de race in Abu Dhabi af met een hardnekkig gerucht dat in de wandelgangen circuleerde. Zo zou het Duitse team van plan zijn om alsnog voor Carlos Sainz te kiezen en daarvoor zou een ruil met Kimi Antonelli in de maak zijn.

De achttienjarige Antonelli wordt de opvolger van de vertrekkende Lewis Hamilton. De Italiaan wist in de opstapklassen hoge ogen te gooien, maar is uiteindelijk met 113 punten als zesde afgevlagd in het Formule 2-kampioenschap. Desalniettemin gelooft Mercedes in de kwaliteiten van de jongeling, die dus komend seizoen naast George Russell de kleuren van de Zilverpijlen mag gaan verdedigen.

Ruilconstructie niet aan de orde

Hoewel het allemaal wel zeker lijkt dat Antonelli aan de slag gaat bij de Zilverpijlen, ging er toch een gerucht waarbij er een ruilconstructie tussen Antonelli en Sainz in de maak leek. F1-journalist Mari Becker bevestigde dat de mogelijkheid zou bestaan, maar op de startgrid in Abu Dhabi geeft Wolff helderheid. De Oostenrijker ontkent de eventuele ruildeal voor 2025 en benadrukt dat Antonelli vanaf 2025 'gewoon' Mercedes-coureur is.

🚨TOTO WOLFF NEGA: chefe da Mercedes nega que haverá troca entre Sainz e Antonelli em Mercedes e Williams em 2025 https://t.co/Uoq3jy5eLj pic.twitter.com/9VMzMNE5TC — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) December 8, 2024

