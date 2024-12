Zondag staat om 14:00 uur Nederlandse tijd (17:00 uur lokale tijd) de F1 Grand Prix van Abu Dhabi op het programma. Wat mogen de coureurs van het weer verwachten tijdens de laatste race van 2024?

Vaak staan de laatste paar races van 2024 in F1 erom bekend vooral erg warm, droog en in het donker verreden te worden. Dit was in Las Vegas en Qatar, de voorgaande twee races van deze afsluitende triple header, ook het geval. Regen kennen ze in deze gebieden niet echt, iets wat al jaren achter elkaar is bewezen. Ook het raceweekend in Abu Dhabi is eigenlijk nooit voorzien van regen.

Weerbericht F1 GP Abu Dhabi 2024

Dit is ook dit seizoen niet het geval gebleken. Op vrijdag en zaterdag was het al droog, scheen de zon en was de temperatuur hoog. Dit zal op zondag tijdens de laatste race van 2024 niet anders zijn. De verwachting is dat de race nog even wat zon gaat zien voordat deze onder zal gaan, met temperaturen rondom de 25 graden Celsius. Kans op regen: 0%.

