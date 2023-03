Remy Ramjiawan

Zaterdag 18 maart 2023 16:29

Voor Oscar Piastri is het doel om de eerste kwalificatiesessie te overleven. De Australiër bleef in Bahrein steken op de 18e positie, maar tijdens de laatste training in Djedda wist de Formule 2-kampioen van 2021 de achtste tijd te rijden.

Na een teleurstellende start van zijn Formule 1-carrière, waarbij hij twee weken geleden in Bahrein vroegtijdig uitviel, is de Australiër vastbesloten om in Djedda een beter weekend te hebben. Het materiaal liet Piastri tijdens de race in de steek en hij is er dan ook op gebrand om een beter resultaat in Saoedi-Arabië neer te zetten. Teamgenoot Lando Norris bewees dat er toch wel wat snelheid in de bolide zit, want de Brit wist als zevende de laatste oefensessie af te sluiten.

Artikel gaat verder onder video

'Eerst maar eens de race finishen'

"Als we Q1 overleven, dan zou dat mooi zijn. We hebben gezien hoe dichtbij het zit om Q1 uit te komen, dus ik denk dat dat het eerste doel is", zo legt hij uit. Daarnaast heeft de race in Bahrein slechts dertien ronden geduurd voor de Australiër en dus hoopt hij zondag in ieder geval de zwart-wit geblokte vlag te zien. "Laten we de race eerst maar eens finishen, dan zou een goed begin zijn."

Gaaf circuit

Ondanks een valse start van zijn Formule 1-carrière was Piastri in een opgewekte stemming toen hem werd gevraagd hoe hij zich in de auto voelde. "Het was [een] redelijk [sessie]", zo vertelde Piastri na de tweede training. "Het is een heel gaaf circuit hier. We moeten nog wat verbeteringen aanbrengen. Het veld was zo krap in VT2, dus alles wat we kunnen vinden, zowel aan mijn kant als aan die van het team, komt goed van pas", aldus Piastri.