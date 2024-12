Sergio Pérez beleeft een absoluut horrorseizoen in de Formule 1 en na alle recente berichten lijkt het erop dat we na Abu Dhabi afscheid gaan nemen van de huidige teamgenoot van Max Verstappen. Antonio Pérez lijkt echter te hinten op andere plannen.

Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties worden echter met het weekend slechter, zo lijkt het. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter wordt. Die druk is na zijn grote domper in Mexico, waar de grote thuisheld voor joker stond voor eigen publiek, alleen nog maar verder gegroeid. De races daarna zagen we niet veel beterschap en ook in Qatar was het allemaal weer niet al te best wat Pérez liet zien. Inmiddels lijkt het erop dat we afscheid gaan nemen van de Mexicaan na de race in Abu Dhabi van aankomend weekend.

Artikel gaat verder onder video

Opmerkelijke post

Verschillende internationale media, waaronder zelfs uit Mexico, maken namelijk melding dat de Red Bull-leiding genoeg heeft gezien en na de laatste race de knoop doorhakt om Pérez uit zijn zitje te halen. Alle seinen lijken dus op groen te staan voor het "ontslag" van de zeer tegenvallende Mexicaan, maar vader Antonio Pérez lijkt nog helemaal niet op de hoogte te zijn van wat er allemaal te gebeuren staan, of hij moet andere dingen weten. Op Instagram Threads plaatst hij namelijk een foto met een paar treetjes Red Bull-drank, begeleid met een dankwoordje, waarin hij voor lijkt te sorteren op het volgende seizoen: "Bedankt Red Bull Mexico. Alles is klaar voor volgend seizoen. Het beste drankje in de wereld!", schrijft hij, terwijl hij ook nog Red Bull en Red Bull Racing tagt.

Gerelateerd