Helmut Marko stelt dat hij Max Verstappen dit seizoen alleen tijdens het weekend in Hongarije heeft zien falen, terwijl hij ook duidelijk maakt aan de teamgenoot van de Nederlander in 2025 dat alles om Max draait en 'alleen hij kampioen kan worden' bij Red Bull Racing.

In gesprek met De Telegraaf laat Marko zich lovend uit over de Nederlander. "Max heeft dit jaar zo vaak alsnog veel punten gescoord. Zelfs als we de vierde auto van het veld hadden. Daarom was dit zijn beste jaar in mijn ogen. Hij heeft laten zien dat hij zijn hersenen kan gebruiken en heeft nooit opgegeven."

Marko zag Verstappen alleen tijdens GP Hongarije falen

Toch is ook Verstappen een mens, zo heeft Marko dit seizoen gezien. "Er was één race, in Hongarije, waar hij erg gefrustreerd was en de motivatie misschien wat verloor. Maar hij is wel de teamleider en dat liet hij daar niet zien. Dat was een incident. Ik denk dat hij dit jaar vaker in de fabriek in Milton Keynes is geweest dan eerder, puur om het team te helpen. Hij maakte duidelijk aan de engineers: zolang ik geen vertrouwen heb in de auto, is het onmogelijk om tot de limiet te gaan. Zijn commitment is ongelooflijk. Hij heeft echt bewezen dat hij inderdaad die teamleider is.”

Marko over 2025 en teamgenoot Verstappen

Net zoals teambaas Christian Horner stelt ook Marko dat 2025 een enorm spannend en competitief seizoen gaat worden. "Volgend jaar zit het allemaal nog dichterbij elkaar, verwacht ik. Dat krijg je als de reglementen uitgeput raken. Maar ik denk wel dat bij Ferrari Hamilton en Leclerc punten van elkaar afpakken, en bij McLaren Norris en Piastri ook. Bij Mercedes is het afwachten hoe stabiel zij zijn." Er zijn nog twijfels over wie teamgenoot wordt van Verstappen in 2025, maar Marko denkt - wie het ook wordt - dat alleen Verstappen succesvol kan zijn in de auto van het team. "Bij ons gaat het alleen om Max. Er is geen andere coureur die past in onze omgeving, die óók kampioen zou worden.”

