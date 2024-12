Zak Brown heeft zich uitgesproken over zijn relatie met Max Verstappen, waarbij de twee vaak grapjes maken onderling en in het openbaar. Toch waarschuwt de Amerikaan, CEO van McLaren, ook de Nederlander voor de toekomst bij Red Bull Racing.

In gesprek met De Telegraaf gaat Brown in op Verstappen als persoon. "Max heeft een goed gevoel voor humor. Zo’n dolletje, dat hoort er toch bij? Het is alleen jammer dat mensen dat soms verkeerd inschatten. Ik zei dat hij nu mijn Senna-guy heeft verslagen en dan las ik weer terug dat ik Lando Norris met Ayrton Senna vergeleek. Maar ik had het gewoon over Senna, omdat Max nu vaker wereldkampioen is geworden.” Brown kan zich nog een ander onderonsje met Verstappen herinneren. "Weet je nog dat Max in Silverstone zei: ’wie is Zak Brown?’. Ik heb hem toen een grappig berichtje gestuurd en gezegd: ’ik wil me even voorstellen, je kent me misschien niet, maar ik geef leiding aan McLaren’. En later in het seizoen kwamen we elkaar tegen in Monza, gaf ik hem een hand en zei ik dat hij er nu ook een gezicht bij had. Tegenwoordig wordt er op social media zoveel chaos gecreëerd. Ik heb er geen aanstoot aan genomen van wat hij in Las Vegas zei. Ben je mal. Ik ben blij dat onze relatie goed is. Max is een slimme gast en ik denk dat hij ook wel weet hoe het spel wordt gespeeld. Dat het vaak niet richting hem is, maar meer richting Red Bull.”

Artikel gaat verder onder video

'Verstappen één van de grootste coureurs ooit'

Zoals veel mensen was ook Brown onder de indruk van de prestatie van Verstappen in Brazilië, waar hij vanaf P17 de race won in lastige omstandigheden. "Kijk alleen al naar Brazilië. Een van de beste optredens die ik in mijn leven heb gezien. Ik heb nog tegen Max’ vader Jos geracet en ik denk dat hij ook snel genoeg was om wereldkampioen te worden, maar hij had wat pech in zijn carrière. Ik kijk nu al meer dan 35 jaar naar Formule 1 en Max is één van de grootste coureurs ooit. Hij is wel te verslaan, maar dan moet je echt je ’A+-game’ brengen. Wanneer is de laatste keer dat we Max in de grindbak hebben zien staan? Het is indrukwekkend hoe hij er altijd bovenop zit en geen fouten maakt.”

McLaren over Red Bull en 2025

Iedereen begint steeds meer uit te kijken naar 2025, een seizoen waarin vier teams lijken te gaan strijden om de twee kampioenschappen. Ook Brown heeft er met McLaren zin in. "We gaan met vier topteams de strijd met elkaar aan. Ik kan wel verklappen dat wij de auto flink gaan doorontwikkelen. Ik ben onder de indruk van hoe moedig het team is wat betreft de plannen voor volgend jaar. We gaan echt flink wat veranderen. In de Formule 1 moet je ook risico’s nemen als je de beste wil zijn. Ik denk dat je geen keuze hebt.” Vanzelfsprekend gaat Brown ook op Verstappen en Red Bull letten. "Red Bull heeft de nodige belangrijke mensen verloren en ik denk dat we de volledige gevolgen daarvan nog niet hebben gezien. Het is een goed team, maar je moet ook kijken naar de cultuur en de sfeer. Voor hen wordt 2026 een nog grotere uitdaging. Dan komen ze voor het eerst met hun eigen motor en ik kan me niet herinneren dat een team met een eigen motor in het eerste jaar direct competitief is geweest. Dat vormt nog een groot vraagteken.”

