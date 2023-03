Remy Ramjiawan

Formule 1-journalist Jack Plooij onthult in het Race Cafe dat Richard Verschoor een grote kans heeft om een vrije training tijdens de Grand Prix van Nederland te rijden voor het Amerikaanse team van Haas.

De 22-jarige Verschoor is bezig met zijn derde seizoen in de Formule 2 en rijdt momenteel voor het Nederlandse Van Amersfoort Racing. Verschoor bezet voorlopig de vijfde plek in het Formule 2-kampioenschap en wist na de uitvalbeurt in Bahrein tijdens de sprintrace, terug te slaan tijdens de hoofdrace met een knappe P5. Het weekend in Djedda is voorlopig ook nog niet lekker van de grond gekomen. Want tijdens de kwalificatie zette de Nederlander de dertiende tijd neer, maar even later spinde Verschoor de baan af en zorgde hij voor een code rood. Uiteindelijk start de Nederlander de sprintrace van zaterdag vanaf P20.

Kans op vrije training bij Haas

Verschoor is een vaste tafelgast bij het Race Café en Plooij heeft in zijn tijd in de paddock goede banden opgebouwd met de teambaas van Haas. In de voorbije weken heeft Plooij gelobbyd voor een kans voor de Nederlander bij het Amerikaanse team en dat lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. "Er zat nog een leuk staartje aan [het interview met Steiner], wat we niet hebben opgenomen. We zijn natuurlijk druk bezig of wij iets kunnen doen met het team van Haas. Met name tijdens de Grand Prix van Zandvoort. Of we Richard niet in een vrije training in de auto zouden kunnen krijgen daar en of wij hem daarmee kunnen helpen en daar kwam een hele bijzonder uitspraak van Guenther Steiner: 'Ik spreek de komende weken met Ferrari en als die Zandvoort niet claimen, dan geef ik je een grote kans'", aldus Plooij.

Groen licht vanuit Ferrari

Verschoor is dus afhankelijk van Ferrari, zo zegt de teambaas. Het Italiaanse team heeft korte lijntjes met Haas en ook dit jaar geldt dat Formule 1-teams tijdens twee vrije trainingen een rookie moeten inzetten. Het zou dus zomaar zo kunnen zijn dat Ferrari graag een jongeling bij Haas stalt om minuten te maken, maar mocht dat dus niet zo zijn, dan is de kans groot dat Verschoor zijn Formule 1-debuut zal gaan maken.