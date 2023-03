Hamilton onthult titelfavoriet, neemt uit het niets afscheid van Cullen | GPFans Recap

Lars Leeftink

Vrijdag 17 maart 2023 22:43 - Laatste update: 22:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat Max Verstappen, ondanks zijn maagklachten, ook komend weekend weer de grote favoriet is, nam Lewis Hamilton afscheid van Angela Cullen, reageerde het internet verrast en sloot Hamilton zich aan bij de woorden van Toto Wolff en George Russell dat Red Bull Racing de titel gaat winnen. Dit is de GPFans Recap van 17 maart.

Verstappen dominant tijdens VT1 en VT2 in Djedda

Max Verstappen domineerde met Red Bull Racing de vrijdag in Djedda. De regerend wereldkampioen sloot beide sessies af op P1, terwijl de concurrentie moest strijden om de overige plekken en Nyck de Vries vooral achterin het veld te vinden was. Veel teams besloten een combinatie van longruns en kwalificatieruns te doen om zoveel mogelijk data te verzamelen. Meer lezen over VT1? Klik hier! Meer lezen over VT2? Klik hier!

Hamilton en Angela Cullen verbreken na zeven jaar samenwerking

Na lang met elkaar samen te hebben gewerkt gaan Lewis Hamilton en Angela Cullen uit elkaar. De fysiotherapeute was gedurende de carrière van Hamilton te zien aan de zijde van de zevenvoudig wereldkampioen, maar Hamilton maakte vandaag op zijn Instagram bekend dat de twee afscheid nemen van elkaar en hun eigen weg gaan. Meer lezen? Klik hier!

Internet ziet Angela Cullen vertrekken: "Ze wilde niet bij middenveldteam horen"

Angela Cullen maakte vrijdag bekend dat ze niet langer aan de zijde van Lewis Hamilton te zien zal zijn. Het nieuws kwam wat onverwachts en veel fans zijn dan ook verbaasd over de mededeling. Zo bedenken de fans meerdere redenen waarom de twee zo plotseling uit elkaar zijn gegaan. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton: "Red Bull zal hoogstwaarschijnlijk met titel weglopen dit jaar"

Ook Lewis Hamilton is van mening dat Red Bull Racing de favoriet is voor de titel. De Brit stelt dat er nu "grote stappen" gezet moeten gaan worden door Mercedes om het gat richting Red Bull Racing te dichten, iets wat tijdens gesprekken ook richting elkaar duidelijk is gemaakt. Toch denkt Hamilton dat Max Verstappen en zijn team er dit seizoen met de titel vandoor gaan. Meer lezen? Klik hier!

Angela Cullen reageert op breuk met Hamilton: "Op weg naar volgende avontuur"

Zoals gezegd stond Cullen zeven jaar lang aan de zijde van Hamilton als vaste fysiotherapeute. Ze werd door veel mensen in de paddock snel herkent, maar neemt nu dus afscheid. Cullen heeft op haar Instagram de Brit bedankt, terwijl ze tevens aangeeft dat ze al bezig is met een nieuw avontuur. Meer lezen? Klik hier!

Stuck komt superlatieven tekort over Verstappen: 'Buitengewoon en sensationeel'

Max Verstappen is in 2023 opnieuw de topfavoriet om het wereldkampioenschap in de Formule 1 te veroveren en zijn derde titel op rij te winnen. Na een dominante vertoning tijdens het seizoen 2022 gaat de Nederlander in het nieuwe seizoen weer rustig verder waar hij gebleven was. Hans-Joachim Stuck kan alleen maar bewondering voor hem opbrengen. Hij heeft tevens een waarschuwing voor de rest van het veld in huis. Meer lezen? Klik hier!