Brian Van Hinthum

Vrijdag 17 maart 2023 08:32 - Laatste update: 08:34

Max Verstappen lijkt in 2023 opnieuw de topfavoriet te zijn om het wereldkampioenschap in de Formule 1 te winnen. Na een redelijk dominant 2022 gaat de Nederlander in het nieuwe seizoen weer rustig verder waar hij gebleven was. Hans-Joachim Stuck kan alleen maar bewondering voor hem opbrengen en waarschuwt de rest van het veld.

Voorlopig lijkt Verstappen weer helemaal door te gaan waar hij aan het einde van 2022 gebleven was. De regerend wereldkampioen wist na een stroeve start van het vorige seizoen de zaken snel om te draaien en al snel bleek dat we in een seizoen van Verstappen-dominantie aanbeland waren. De Limburger wist vijftien races op zijn naam te schrijven en reed zo met twee vingers in zijn neus richting zijn tweede wereldtitel. Dit seizoen werd er voor Red Bull gevreesd dat de windtunnelstraf en de honger van Mercedes ervoor konden gaan zorgen dat het een stuk lastiger zou gaan worden voor Verstappen, Daar blijkt voorlopig echter weinig van terecht te komen.

Artikel gaat verder onder video

Alarmbellen voor concurrentie

De seizoensopener in Bahrein ging gemakkelijk naar de 25-jarige coureur, die dit seizoen jacht maakt op wereldtitel nummer drie. Stuck denkt dat Verstappen in Sakhir nog niet eens het achterste van zijn tong liet zien en hij waarschuwt dan ook de concurrentie. "De alarmbellen zijn zeker aan het rinkelen. In de autosport komt het wel vaker voor dat één coureur de hele klasse domineert. Als je naar het pakket van Red Bull kijkt, is het ook geen toeval. Het werkt en er is harmonie", vertelt hij tegenover Speedweek. "Daarnaast kan je voortbouwen op de afgelopen jaren."

Buitengewone persoonlijkheid

De tweevoudig Le Mans-winnaar vervolgt: "Daarnaast is Max Verstappen een uitzonderlijke coureur. Max is gewoon een buitengewone persoonlijkheid, sensationeel! Door puur te luisteren naar de uitspraken van Verstappen merk je dat hij vertrouwen uitstraalt. Maar hij heeft gelijk. Max heeft zijn instelling, is zich bewust van zijn superioriteit en rijdt naar mijn mening het beste. Hij zit continue op de limiet, ongelofelijk!"