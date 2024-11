BREAKING: 'Verstappen verliest pole position na onderonsje met Russell'

Max Verstappen en George Russell hebben zojuist tekst en uitleg moeten geven bij de stewards van de FIA. De twee kwamen elkaar tegen in de opwarmronde voor de tweede run in de laatste fase van de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar en Verstappen leek daar te langzaam te rijden.

Naarmate de kwalificatie vorderde begon het er steeds meer op te lijken dat Verstappen daadwerkelijk voor pole mee kon gaan doen. Een enorme verrassing, aangezien hij er tot nu toe dit weekend steeds niet bij zat. In Q3 was het dan ook close tussen hem en Russell. De Mercedes-coureur ging na de eerste snelle run aan kop, maar het verschil was minimaal. In de tweede run dook Verstappen er onderdoor en ging hij naar pole. Russell kon in zijn tweede ronde niet meer verbeteren en bleef daardoor steken op plek twee. Echter, in zijn opwarmronde leek hij momentum kwijt te raken omdat hij werd afgeremd door een langzaam rijdende Verstappen. Beide heren moesten hiervoor naar de stewards.

Verstappen verliest pole position

Zowel Russell als Verstappen hebben zojuist hun kant van het verhaal kunnen toelichten op het kantoor van de wedstrijdleiding. De stewards hebben zich vervolgens verder over de zaak gebogen en een knoop doorgehakt. Het officiële document van de internationale autobond is er nog niet, maar Formule 1-journalist Erik van Haren meldt dat de Nederlander zijn pole position is kwijtgeraakt. Verstappen zou één plek naar achteren zijn gezet, waardoor Russell doorschuift naar P1.

Verstappen raakte pole position kwijt, bevestigt hij net. 1 plek, dat kan blijkbaar ook.



Russell krijgt dus pole, Verstappen start als tweede. #F1 — Erik van Haren (@ErikvHaren) November 30, 2024

