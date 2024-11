Helmut Marko is van mening dat Ferrari er met de komst van Lewis Hamilton in 2025 op vooruit gaan qua line-up, maar de Red Bull Racing-topman vraagt zich af of het ook voor de harmonie binnen het team een goede zet zal zijn.

Lewis Hamilton is bezig aan zijn laatste seizoen in dienst van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen maakte afgelopen winter uit het niets bekend dat hij volgend jaar naar Ferrari vertrekt, waar hij naast Charles Leclerc komt te rijden. De 39-jarige coureur heeft zes van zijn zeven titels bij de Duitse grootmacht uit het vuur gesleept, maar Mercedes is sinds het seizoen van 2022 niet meer de dominante factor die het de jaren hiervoor was.

Speciale omstandigheden Las Vegas

Wél laten de Zilverpijlen steeds vaker een vlaag van hun oude vorm zien. Zo werd er in Las Vegas een indrukwekkend ééntweetje over de streep getrokken. George Russell controleerde de race vanaf pole position, terwijl Hamilton zich vanaf de tiende stek een weg naar P2 wist te vechten: "In Las Vegas lagen de temperaturen erg laag. Dat waren voor Mercedes speciale omstandigheden, maar ze moeten constanter worden", zo velt Helmut Marko zijn oordeel bij OE24. "Laten we afwachten en zien of ze ook in de laatste twee races zo presteren. Ik verwacht van niet. Ik hoop dat wij in ieder geval nog één race kunnen winnen."

Harmonie binnen Mercedes

De Red Bull Racing-topman is daarnaast van mening dat Ferrari er in 2025 qua line-up op vooruit zal gaan met de komst van Hamilton. De coureur uit Stevenage neemt het zitje van Carlos Sainz over, die op zijn beurt naar Williams vertrekt. Wel plaatst Marko ook een kanttekening bij het hele verhaal: "Russell was dit jaar dominanter dan Hamilton", klinkt het. "Qua coureurs zal Ferrari erop vooruit gaan volgend jaar, maar ik vraag me af of er een fantastische harmonie binnen het team zal ontstaan."

