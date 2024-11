Ferrari maakt nog steeds een reële kans op het constructeurskampioenschap, maar beide coureurs van het team denken dat de Grand Prix van Qatar simpelweg schadebeperking zal zijn voor het team. McLaren staat 24 punten voor op Ferrari met nog twee Grands Prix en één sprintrace te gaan. In Maranello is er sinds 2008 geen kampioenschap meer gewonnen, en in Woking moet men voor het laatste constructeurskampioenschap zelfs teruggaan naar 1998.

Carlos Sainz en Charles Leclerc werden in Las Vegas respectievelijk derde en vierde, achter beide Mercedes-auto's maar voor Lando Norris en Oscar Piastri. Ferrari liep twaalf punten in, en met nog 103 haalbare punten in totaal per team, moeten de Italianen nog 24 punten inlopen. Dit weekend in Qatar staat de laatste sprintrace op het programma, hetgeen slecht uitkomt voor de rode ploeg, gezien het Lusail International Circuit de SF-24 absoluut niet ligt. In het sprintweekend op het Circuit of the Americas in Austin pakte Ferrari maar liefst 55 punten (59 is het maximaal haalbare), het grootste puntenaantal wat door een team is gescoord in een weekend in 2024, maar de Tifosi moeten geen soortgelijk resultaat verwachten in Qatar.

Spannend tot het laatste moment

Charles Leclerc kan ook nog tweede worden in het coureurskampioenschap. De Monegask staat, net als Ferrari tegenover McLaren, 24 punten achter Lando Norris. Leclerc was mede hierdoor woedend in Las Vegas dat teamgenoot Carlos Sainz hem niet langs liet, om drie extra punten in te lopen op Norris. De 27-jarige coureur heeft inmiddels vrede gevonden met de situatie in Las Vegas, maar vreest dat McLaren simpelweg te machtig zal zijn dit weekend. “Het zal tot het allerlaatste moment spannend blijven," zo vertelt Leclerc bij Motorsport Week. "Ik denk dat ze erg sterk zullen zijn in Qatar. We moeten een goed weekend hebben. Het zal me verbazen als we punten op ze terugwinnen, maar we moeten wel, dus we zullen ons best doen. Maar ik verwacht dat het lastig wordt.”

P5 of P6 het maximum

Sainz is pessimistischer dan zijn teamgenoot. De Spanjaard, die in Las Vegas voor de 26e keer op het podium stond in zijn carrière, denkt dat niet alleen McLaren sterk zal zijn in Qatar, maar ook een ander team dat in uitstekende vorm verkeert. “In Qatar zou het maximum wel eens P5 of P6 kunnen zijn, want met deze auto op een circuit als Qatar verwacht ik dat het moeilijk wordt en ik verwacht dat McLaren en Mercedes heel sterk zullen zijn. Waarschijnlijk zelfs Red Bull, aangezien zij ook sterk waren in de kwalificatie in Austin. Ik denk dat het een heel zwaar weekend voor ons wordt.”