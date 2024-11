Max Verstappen pakte afgelopen weekend natuurlijk de wereldtitel in Las Vegas na een zenuwslopend seizoen. De Nederlander zette na afloop van zijn uitmuntende prestatie de bloemetjes buiten in de gokstad. Inmiddels is Verstappen voor de eerste keer weer in het openbaar gesignaleerd na zijn nachtelijke escapades in Nevada.

Het was een seizoen met ups en downs voor Verstappen. De Limburger begon het jaar met overwinning na overwinning, waardoor het al vroeg erop leek dat we een herhaling van 2023 mee zouden gaan maken. Dat bleek uiteindelijk toch allemaal stukken anders uit te vallen dan op dat moment gedacht werd. De dominantie van Red Bull verdween, andere teams kwamen dichterbij en we zagen ineens een hoop andere winnaars. Op een gegeven moment hadden we zelf een strijd om het kampioenschap met een dichterbij komende Lando Norris. Toch werd het nimmer écht spannend en Verstappen deelde in Brazilië met misschien wel zijn beste race uit zijn leven de genadeklap uit aan de Brit.

Verstappen weer in het openbaar

Eén race later was het match point in Las Vegas en daar sloeg Verstappen meteen toe door voor Norris te eindigen. Het was duidelijk dat er een hoop ontlading bij kwam kijken toen we de viervoudig wereldkampioen vol emotie op de boardradio hoorden reageren. Na afloop zette Verstappen de bloemetjes buiten in Las Vegas. Jos Verstappen liet onder meer weten dat het half elf in de ochtend werd tot de festiviteiten een keer op zijn einde liepen, waarna hij zonder slaap in het vliegtuig stapte naar Nederlander en vervolgens Qatar. Daar is Verstappen voor het eerst nu weer gesignaleerd in het openbaar. De man uit Hasselt verscheen daar op padelbaan - geheel in het oranje - en was daar weer voor het eerst te zien om zijn kater eruit te slaan.

max playing padel in qatar!!! OMFG pic.twitter.com/EopR5LJalg — nini (@SCUDERIAFEMBOY) November 26, 2024

