Martin Brundle is met vlagen kritisch geweest over Max Verstappen, maar de Sky Sports F1-analist en voormalig coureur heeft de Nederlander nu geprezen voor een "bovenmenselijk" seizoen. Brundle is onder de indruk van Verstappen op het circuit, maar ook van hoe hij bleef presteren ondanks alle drama en geruchten rondom Red Bull Racing tijdens het 2024-seizoen.

Verstappen en de Britse pers hebben al jaren een gespannen relatie, maar Brundle is nadat de Limburger zijn vierde titel binnensleepte de eerste om hem hierover te complimenteren. 2024 was voor Red Bull een moeilijk seizoen achter de schermen, te beginnen met de controverse omtrent Christian Horner aan het begin van het jaar, en de botsing van Horner met Jos Verstappen die kort hierna volgde. Het team nam afscheid van Adrian Newey en Jonathan Wheatley, twee cruciale figuren in de geschiedenis van het team, en de resultaten op het circuit begonnen ook te verminderen na een uitermate sterke start aan het jaar. Brundle is uiterst onder de indruk van hoe Verstappen ondanks deze factoren goed is blijven presteren.

Artikel gaat verder onder video

Crisis navigeren

Brundle wees op het feit dat Verstappen, door zeven van de eerste tien races te winnen, een grote buffer voor zichzelf opbouwde voor de tweede seizoenshelft. "In die fase wist hij ook op de een of andere manier de zeer publieke potentiële crisis te managen die teambaas Christian Horner trof, de ruzie tussen zijn vader Jos en Christian, eindeloze geruchten over wie het team zou gaan verlaten en toen Adrian Newey daadwerkelijk vertrok," zo schrijft Brundle in zijn column. "Dat kostte wat moeite om te navigeren en toch op schema te blijven. In de tweede helft van het seizoen had hij de derde beste auto, maar hij presteerde beter met aanzienlijke schadebeperking, waardoor hij dit seizoen tot nu toe acht overwinningen en bovenal dertien podiumplaatsen heeft behaald. Hij was ook extreem sterk in de puntenscorende Sprints."

Bovenmenselijke toewijding

"De mentale en fysieke toewijding voor dat consistente niveau van prestaties en successen, door goede en slechte tijden heen, terwijl je je leven voor langere tijd op het spel zet, is bovenmenselijk," vervolgde Brundle. "Een paar autocoureurs bereiken de F1-status, sommigen scoorden punten, anderen stonden op het podium, sommigen wonnen races en een paar werden kampioen. Slechts zes hebben vier of meer titels gewonnen en de lijst van Juan Manuel Fangio, Alain Prost, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton en Verstappen is behoorlijk indrukwekkend. Andere grootheden zoals Jim Clark en Ayrton Senna hadden zich bij hen kunnen voegen als ze langer hadden geleefd."