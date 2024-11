Max Verstappen heeft zondag zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 weten te pakken en daarmee ligt de weg naar het verbreken van alle records weer net wat verder open. Jos Verstappen behandelt de toekomst van de viervoudig wereldkampioen, maar sluit niet uit dat hij er zelfs een keer een jaartje tussenuit knijpt.

Het was een seizoen met ups en downs voor Verstappen. De Limburger begon het jaar met overwinning na overwinning, waardoor het al vroeg erop leek dat we een herhaling van 2023 mee zouden gaan maken. Dat bleek uiteindelijk toch allemaal stukken anders uit te vallen dan op dat moment gedacht werd. De dominantie van Red Bull verdween, andere teams kwamen dichterbij en we zagen ineens een hoop andere winnaars. Op een gegeven moment hadden we zelf een strijd om het kampioenschap met een dichterbij komende Lando Norris. Toch werd het nimmer écht spannend en Verstappen deelde in Brazilië met misschien wel zijn beste race uit zijn leven de genadeklap uit aan de Brit.

Zelf bepalen wat te doen

Daar plukte hij zondag in Las Vegas de vruchten van: wereldtitel nummer vier is een feit. Vanzelfsprekend wordt het gedeelde record van Michael Schumacher en Lewis Hamilton er dan weer bij gepakt. Om dat te bereiken, hangt veel natuurlijk af van de toekomst van Verstappen in de sport. Vader Jos gaat daar wat meer op in: "We hebben een contract met Red Bull tot en met 2028 en als we daar komen, gaan we kijken hoe verder. We moeten zien of Max op dat moment nog interesse heeft in de Formule 1", zo vertelt hij tegenover La Gazetta dello Sport. "Zijn hele leven is hem verteld wat hij allemaal moet doen, ook door mij. Nu doet het team dat. Er komt een tijd dat hij zelf wil beslissen."

Sabbatical

Verstappen senior benadrukt nog maar eens dat zijn zoon ook andere prioriteiten in het leven heeft: "Er is duidelijk meer in zijn leven dan Formule 1 en Max is zich daar bewust van. Hij luistert veel naar zijn gevoel, hij weet wat hij wil, maar het is lastig om te zeggen wat er zal gebeuren." Vervolgens haakt Jos in op het gerucht dat we eerder dit jaar hoorden, dat Verstappen eventueel een sabbatical kan nemen om een jaartje van het podium te verdwijnen: "Misschien stopt hij wel een jaartje in de toekomst om vervolgens weer terug te willen keren." Het gaat uiteindelijk niet om die acht wereldtitels: "Het is duidelijk dat de records hem niet motiveren. Hij hoeft geen zeven of acht kampioenschappen te winnen, hij is al blij met wat hij bereikt heeft."

