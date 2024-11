Volgens Lando Norris had hij het coureurskampioenschap van 2024 nooit kunnen winnen, zelfs als hij een perfect seizoen had gereden voor McLaren. De 24-jarige coureur won drie Grands Prix dit seizoen maar dolf het onderspit tegenover Max Verstappen, die op zaterdagavond zijn vierde opeenvolgende titel officieel maakte. Toch blikt Norris terug op een erg succesvol seizoen.

McLaren begon het seizoen als het vierde beste team op de grid, maar werd al snel de pace setter in de Formule 1. Toch wist Verstappen zijn voorsprong te vergroten vooraan, en kwam Norris nooit in de buurt van de Limburger in het klassement, ondanks dat de Britse coureur door velen werd gezien als een serieuze kandidaat om er met de titel vandoor te gaan. Norris kreeg veel kritiek na de Grand Prix van São Paulo, waar hij zesde werd vanaf pole position, maar de McLaren-coureur denkt dat het niet had uitgemaakt.

Red Bull nooit het slechtste team geweest

Norris rijdt sinds zijn Formule 1-debuut al bij McLaren, en heeft samen met het team een weg omhoog gevochten in het constructeurskampioenschap over de jaren heen. “Ik ben erg trots op het hele team dat ze zo lang hebben doorgevochten," zo zegt Norris, "dat ze begonnen zijn met inlopen en dat ze zoveel hebben ingehaald als we hebben gedaan. We waren het vierde beste team aan het begin van het jaar. Red Bull is nooit het vierde beste, of volgens mij ooit het slechtste team geweest. We hadden gewoon een te grote achterstand om in te halen vanaf het begin van het seizoen en dat lukte niet, omdat zij te sterk waren.” Red Bull is inderdaad nooit laatste geworden in het constructeurskampioenschap sinds de energiedrankfabrikant toetrad in de Formule 1, en sinds Max Verstappen zijn promotie maakte in 2016, is het team altijd in de top drie van het constructeurskampioenschap geëindigd.

Zelfs met een perfect seizoen

Norris denkt, achteraf gezien, dat hij simpelweg te ver achter Verstappen stond aan het begin van het seizoen om ooit kans te maken op de titel. De Brit denkt zelfs dat als hij een perfect seizoen had gereden, dat hij nog steeds aan het kortste eind had getrokken. “Volgend jaar gaan we het seizoen in met een auto waarvan we denken dat we er vanaf ronde één een kampioenschap mee kunnen winnen en dat is ons de afgelopen zes jaar niet gelukt, dus daar ben ik blij om. Maar ik ben trots op wat we hebben bereikt [in 2024]. Mijn eerste overwinning in de Formule 1, mijn eerste drie [zeges], er is niemand anders die tegen hem [Verstappen] vecht. Ik was het, en het was McLaren. Hadden we sommige dingen beter kunnen doen? Absoluut. Denk ik dat we het [coureurs]kampioenschap hadden kunnen winnen, zelfs met een perfect seizoen? Ik denk het niet. Dus ik ben blij dat ik tweede ben geworden.”