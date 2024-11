Cadillac zal naar verluidt in 2026 haar intrede maken in de Formule 1, maar dan zonder de naam Andretti. Het merk van de Amerikaanse grootmacht General Motors (GM) zou al een deal hebben gesloten met Ferrari om de power units te krijgen.

De FIA liet teams die de intentie hadden om ooit te debuteren in de koningsklasse van de autosport, zich inschrijven en van de zeven kandidaten heeft alleen Andretti Global in oktober 2023 groen licht gekregen. F1-eigenaren Liberty Media en Formula One Management (FOM) besloten echter de inschrijving van Michael Andretti te blokkeren, zelfs toen de IndyCar-legende het voor elkaar had gekregen om GM te overtuigen zich bij hem te voegen als toekomstige motorleverancier. Het Amerikaanse ministerie van Justitie lanceerde dankzij aandringen van Michaels vader Mario Andretti, de wereldkampioen van 1978, een onderzoek. De Europese Unie zette tevens haar vraagtekens bij het kartelgedrag van de Formule 1.

Cadillac met Ferrari

Michael Andretti heeft ondertussen het stokje van Andretti Global overgedragen aan Gainbridge-CEO Dan Towriss en Dodgers- en Chelsea-mede-eigenaar Mark Walter, die beiden honderden miljarden dollars waard zijn, als de grootaandeelhouders van het Amerikaanse team. Ondanks de afwijzing van FOM, bleef er gewerkt worden aan de auto voor 2026 in hun fabriek in Enstone in Engeland. Sinds afgelopen weekend komen er plotseling berichten vanuit de Las Vegas-paddock naar buiten dat Andretti's team nu alsnog geaccepteerd zal worden. Waarom de Formule 1 zo'n ommekeer maakt, is niet helemaal bekend.

Naar verluidt zal de naam van Andretti wegvallen en wordt het een fabrieksteam van Cadillac, vergelijkbaar met hoe Audi haar fabrieksteam zal runnen vanuit de renstal van Sauber. Omdat GM niet eerder dan 2028 klaar kan zijn met het ontwikkelen van een nieuwe power unit, moet Cadillac in 2026 en 2027 gebruikmaken van een andere motor. Volgens AP is er een deal gesloten met Ferrari. Omdat Sauber door Audi wordt overgenomen, raakt de Scuderia een klant kwijt, maar Cadillac zou dus mooi dat gaatje weer op kunnen vullen. Andretti had eerder contact met Alpine, maar inmiddels is bekend dat de Franse fabrikant haar F1-motorproject zal stilleggen.

