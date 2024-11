Pérez prijst Verstappen de hemel in: 'Meest ongelooflijke seizoen dat ik ooit heb gezien'

Sergio Pérez is met stomheid geslagen na de prestatie van Max Verstappen in 2024. De Mexicaan noemt het jaar van zijn teamgenoot het beste seizoen dat hij iemand ooit heeft zien rijden, gezien hij kampioen werd waar Pérez zelf op de achtste plek staat in het coureurskampioenschap. Pérez scoorde één punt op zaterdagavond in Las Vegas, en kende opnieuw een moeilijk weekend.

Het is sinds 1983 niet gebeurd dat een teamgenoot van de wereldkampioen, die het hele seizoen heeft gereden, achtste of lager eindigde in het klassement. Dit staat niet goed op het CV van de 34-jarige coureur, die volgend jaar nog onder contract staat bij Red Bull Racing. Pérez startte het seizoen in uitstekende vorm. Hij stond bij vier van de eerste vijf races op het podium, maar is inmiddels bijna zeven maanden niet meer in de top vijf gefinisht van een Grand Prix, en staat dag na dag onder meer druk door het gebrek aan performance.

Meest ongelooflijke seizoen dat ik ooit heb gezien

Waar het vuur vaak aan de schenen van Pérez wordt gelegd, brengt de Mexicaan zelf een heel ander perspectief. Hij heeft de meerderheid van het seizoen geworsteld met de RB20, en is dan ook verbijsterd dat Verstappen het zo goed heeft kunnen doen met het zelfde gereedschap. “Max heeft denk ik het meest ongelooflijke seizoen van een coureur gehad dat ik ooit heb gezien," zo begon Pérez tegenover ESPN, "want we hadden niet de beste auto en het was Max die het verschil maakte en een geweldig jaar had. Felicitaties aan hem en hij verdient al het succes dat hij heeft gehad.”

Dichtbij een ommekeer

Ondanks een wederom tegenvallend resultaat meent Pérez wel vertrouwen te hebben getankt in Las Vegas. Een van de hoogtepunten van de Grand Prix was een inhaalactie van Pérez, die Kevin Magnussen en Liam Lawson tegelijk inhaalde bij bocht 14. Hij hoopt in Qatar, waar hij in 2020 zijn eerste race won, een beter resultaat neer te kunnen zetten. “Ik heb er veel vertrouwen in en we zijn dicht bij een ommekeer. We waren competitief in elke sessie dit weekend, maar het probleem was altijd over één ronde [in de kwalificatie] en hopelijk zijn we in een normalere race zoals in Qatar weer terug [op het oude niveau]."

