Verstappen ziet kampioen in Norris: "Jouw tijd komt nog"

Max Verstappen denkt dat zijn rivaal Lando Norris goed genoeg is om in een ander jaar wereldkampioen te worden, en meent dan ook dat de tijd van Norris nog moet komen in de Formule 1. Verstappen kroonde zich op zaterdagavond in Las Vegas voor de vierde achtereenvolgende keer als kampioen na als vijfde over de streep te komen, waar Norris slechts zesde werd.

Verstappen en Norris hebben het in 2024 meerdere keren aan de stok gehad, ondanks dat de twee coureurs buiten de baan goede vrienden zijn. In Oostenrijk, Austin en Mexico waren er verhitte momenten tussen de twee coureurs, maar Verstappen trok uiteindelijk aan het langste eind. Met zijn zege in Brazilië deelde hij een mokerslag uit in het kampioenschap, en in Las Vegas maakte de Nederlander het af. Waar het na de zomer leek dat het spannend kon worden tot de laatste Grand Prix in Abu Dhabi, heeft Verstappen de strijd in het slot gegooid met nog twee races en een sprint te gaan.

Artikel gaat verder onder video

Jouw tijd komt nog wel

Ondanks dat Verstappen Norris heeft afgetroefd in een auto die de meerderheid van het seizoen minderwaardig was aan de McLaren, heeft Verstappen alleen maar complimenten voor zijn 24-jarige rivaal, die hij al vele jaren kent. “We hebben samen veel momenten gehad, ook buiten het circuit," vertelde de viervoudig-wereldkampioen bij F1TV. "Deze dingen hebben we al besproken. Ik zei tegen hem: 'jouw tijd komt nog wel op een dag'. Je moet geduld hebben, zelfs bij McLaren als het niet zo goed gaat. Ik zei 'ik weet dat je in staat bent om titels te winnen'. Dit jaar was er natuurlijk die kans, op een gegeven moment leek het erop dat het een echte strijd zou worden. Uiteindelijk hebben we het weer omgedraaid naar een groter voordeel.”

Kwam me feliciteren

Norris maakte er na de race een punt van om Verstappen op te zoeken en te feliciteren met zijn vierde titel. De Limburger stelde dit erg op prijs, en vindt dat het tonen van respect heel belangrijk is in de Formule 1, ook als je verliest. “Ze [McLaren] zijn dichtbij en het ziet ernaar uit dat ze het constructeurskampioenschap gaan winnen. We blijven strijden, ik denk dat we veel respect voor elkaar hebben en het is heel mooi dat hij me kwam feliciteren. Ik denk dat het zo hoort.”