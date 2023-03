Remy Ramjiawan

Vrijdag 17 maart 2023 16:01

Max Verstappen arriveerde een dagje later dan normaal in Djedda. De Nederlander had last van maagklachten en moest daardoor de donderdag in Saoedi-Arabië aan zich voorbij laten gaan, maar is vrijdag gearriveerd en wist direct de snelste tijd op het bord te laten noteren tijdens de eerste vrije training.

De Red Bull-coureur reist als klassementsleider af naar de tweede race van het seizoen. Het weekend in Bahrein verliep op rolletjes voor de titelhouder, want niet alleen de pole position werd gepakt, de race op zondag ging ook naar de Limburger toe. Het onderlinge verschil met teamgenoot Sergio Pérez was maar liefst twaalf seconden en dat terwijl de Nederlander nog moest inhouden.

Weekend niet in gevaar geweest

Voor de camera van Viaplay en nog voordat de eerste vrije training werd verreden, gaat Verstappen in op de vraag of het weekend ooit in gevaar is geweest, vanwege zijn maagklachten. "Nee, dan moet ik mijn twee benen en armen breken", zo laat hij niets aan de verbeelding over. Dat de coureur topfit is, dat bleek wel tijdens de eerste training, want hij wist direct de snelste tijd te laten noteren.

Aanpassingen circuit

Er is dit weekend het één en ander aangepast aan het Jeddah Corniche Circuit en voordat de eerste training van start ging, liet de Nederlander zich erover uit. "Van wat ik tot nu toe heb gezien, ziet het er wel goed uit, ook met die kerbstones. Het probleem met deze auto's is, omdat ze zo laag liggen en als je een band aan de andere kant van de kerbstones zet, dan gaat de auto heel erg bottomen (de vloer van de auto raakt dan de grond, toevoeging red.) en ik denk dat hoe ze dat nu hebben opgelost er mooi uitziet", aldus Verstappen.