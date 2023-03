Remy Ramjiawan

Vrijdag 17 maart 2023 15:00 - Laatste update: 15:32

Lewis Hamilton heeft zich moeten verantwoorden bij de stewards voor het dragen van sieraden in Djedda. Tijdens de openingsrace in Bahrein maakte de FIA een uitzondering voor de Brit en zojuist meldt het autosportorgaan dat de zevenvoudig kampioen op medische gronden ook het groene licht krijgt in Saoedi-Arabië.

De FIA heeft vorig jaar laten weten dat het niet meer is toegestaan om met juwelen in de auto te stappen. Hamilton heeft een aantal sieraden waarvan hij zelf heeft aangegeven dat deze niet zomaar verwijderd kunnen worden. De autobond heeft in Bahrein al gratie verleend aan de Brit en dus mocht Hamilton daar nog in actie komen met de juwelen.

No further action

Hoewel de FIA van mening is dat juwelen en sieraden verboden zijn, maakt het orgaan in Djedda dus wederom een uitzondering. Het team van Mercedes heeft namelijk een medisch dossier ingeleverd en in het licht van dat dossier heeft de FIA besloten om het te laten voor wat het is.