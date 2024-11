Ferrari-teambaas Fred Vasseur laat optekenen dat de scheldkanonnade van Charles Leclerc na afloop van de Grand Prix van Las Vegas "geen problemen" op zal leveren, omdat de situatie intern besproken zal worden.

Het duo van Ferrari kwam goed voor de dag in de Grand Prix van Las Vegas. Zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz hadden een goede pace en deden mee om de podiumplaatsen. De twee reden een groot deel van de race vlak achter elkaar, waardoor beide kanten van de garage tactische zetten moesten maken. Tijdens de laatste stop kwam Sainz als eerste naar binnen, waarna de Monegask nog twee ronden buiten bleef in een poging om via een undercut aan de Spanjaard voorbij te gaan. Leclerc kwam inderdaad voor Sainz weer de baan op, maar Sainz negeerde op zijn beurt een order van het team om de naar buiten komende Leclerc niet voorbij te gaan. De aanstaande Williams-coureur deed dit wel, en kwam als derde over de streep.

Scheldkanonnade Leclerc over de boordradio

Leclerc vloekte en tierde na afloop van de race op een manier die we doorgaans niet van de kalme Monegask gewend zijn. Hieronder het transcript van het gesprek.

Engineer: "Pak alsjeblief wat rubber op."

Leclerc: "Ja, wat je wil. Zoals altijd."

Engineer: "Charles, je hebt gedaan wat je moest doen. Dankjewel."

Leclerc: "Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb mijn werk gedaan, maar aardig zijn fucks me over all the fucking time... All the fucking time. Het is niet eens aardig doen, ik ben gewoon respectvol."

Engineer: "Charles..." Leclerc: "Ik weet dat ik mijn mond moet houden, maar op een gegeven moment is het altijd hetzelfde liedje. Mijn fucking God."

Engineer: "Oké, maar je hebt het juiste gedaan voor het team. Pak alsjeblieft rubber op."

Leclerc: "Ja, ja. Pak fucking op what the fuck we op willen pakken. Shit, shit, shit. En de radio staat aan... Sorry, dat was mijn fout. En sorry voor de eerste stint. Ik reed daar waardeloos."

Reactie Fred Vasseur

Ferrari-teambaas Fred Vasseur laat na afloop van de race weten zich geen zorgen te maken over de situatie, omdat het intern besproken zal worden: "We moeten een gevecht voorkomen. De situatie was heel lastig voor iedereen, maar we bespreken het vanavond. Het zal geen probleem zijn."

