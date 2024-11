Max Verstappen is viervoudig wereldkampioen Formule 1 en dus is het tijd voor een feestje. Na afloop van zijn rit in Las Vegas moest hij eerst nog even voldoen aan zijn mediaverplichtingen en dus verscheen hij ook nog even voor de camera van Viaplay. Mét een ijskoud en verdiend biertje.

Het was een seizoen met ups en downs voor Verstappen. De Limburger begon het jaar met overwinning na overwinning, waardoor het al vroeg erop leek dat we een herhaling van 2023 mee zouden gaan maken. Dat bleek uiteindelijk toch allemaal stukken anders uit te vallen dan op dat moment gedacht werd. De dominantie van Red Bull verdween, andere teams kwamen dichterbij en we zagen ineens een hoop andere winnaars. Op een gegeven moment hadden we zelf een strijd om het kampioenschap met een dichterbij komende Lando Norris. Toch werd het nimmer écht spannend en Verstappen deelde in Brazilië met misschien wel zijn beste race uit zijn leven de genadeklap uit aan de Brit.

Artikel gaat verder onder video

Marko breekt in

Daar plukt hij vandaag in Las Vegas de vruchten van: wereldtitel nummer vier is een feit. Hij verschijnt voor de camera van Viaplay: "Natuurlijk heel blij mee. Het is een mooi seizoen geweest met heel veel mooie en heel veel moeilijke momenten. Uiteindelijk ben ik wel heel trots op wat we hebben...", waarna het interview onderbroken wordt door de inbrekende Helmut Marko die Verstappen komt feliciteren: "Unglaublich!", horen we hem buiten de camera roepen. Na het ontvangen van de felicitaties komt Verstappen terug: "Helmut wordt altijd een beetje emotioneel. Dat vind ik wel heel mooi om te zien. We hebben heel veel dingen meegemaakt. Positieve dingen, maar ook natuurlijk negatieve dingen. Het heeft ons allemaal wel sterker gemaakt. Ons doel was om wereldkampioen te worden, dus als dat dan vier keer achter elkaar lukt is dat wel mooi."

Zwaar dorstig

Verstappen zelf krijgt vervolgens de vraag of hij hier zelf ook niet een beetje emotioneel van wordt: "Op dit moment ben ik zwaar dorstig", grapt hij nadat hij een slok bier neemt. "De laatste paar ronden was ik er natuurlijk wel mee bezig. Die Ferrari's die ik achter mij zag, daar wilde ik niet teveel risico mee nemen. Natuurlijk wil ik altijd wel racen, maar het was niet nodig deze keer. Ik ben vooral trots op wat we dit seizoen hebben gedaan en hoe we overeind zijn gebleven in moeilijke tijden. De meeste resultaten hebben we wel echt gemaximaliseerd. Dit seizoen was niet makkelijk. Je had gewoon de snelheid niet. Het heeft geen zin om dan heel boos te worden. We hebben op de fabriek samen gezeten. Je ziet het ook in het constructeurskampioenschap. Dan ben ik wel echt trots dat we het coureurskampioenschap toch hebben gehaald.

Biertje is open

Het zag er niet altijd uit dat het zo zou gaan, zo beaamt ook Verstappen: "Ik ben heel trots. Rond Monza vond ik het niet heel goed aanvoelen. De voorsprong ging natuurlijk snel achteruit, maar om kampioen te worden moet je constant zijn. Dat hebben de mannen om mij heen niet altijd gedaan. Niet slecht voor een Nederlander", glimlacht de Red Bull-rijder. Tijd om te drinken, dus: "Ik ben er al mee bezig", zegt hij op de vraag of het tijd is voor een feestje. "Dit is de eerste. Ik ben net pas in de garage gekomen, daar lagen ze. Ik ben onderweg!"

Gerelateerd