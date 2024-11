Voor Max Verstappen en Red Bull Racing zijn de drie trainingen voorafgaand aan de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Las Vegas vooral sessies gebleken die het liever wil vergeten dan onthouden. Dit werd zaterdag tijdens de derde vrije training ook weer duidelijk.

De vrijdag in Las Vegas verliep allesbehalve soepel voor Red Bull, dat de verkeerde vleugel meegenomen zou hebben en daardoor een halve seconde zou verliezen ten opzichte van de rest. Dit ontkende teambaas Christian Horner echter na VT3, terwijl adviseur Helmut Marko het na de vrijdag juist weer bevestigde. De Nederlander sloot VT1 af op P5 en VT2 af op P17. De hoop was dat er op zaterdag verbetering zou zijn op de mediums, maar dit was zeker niet het geval. Op die band stond Verstappen zelfs op P20 tijdens VT3, waarna hij uiteindelijk op de softs nog naar P5 reed.

Verstappen ontevreden tijdens VT3

Verstappen reed tijdens het grootste gedeelte van de sessie op de mediums en was op die band verre van tevreden over de balans van de auto. Dit liet de Nederlander over de boardradio dan ook duidelijk weten. "Het wordt steeds erger, de auto is onbestuurbaar." Nadat hem was gevraagd nog een rondje te rijden, was Verstappen er helemaal klaar mee. "Ik kan er niet mee rijden, ik ga crashen. Mijn linkervoorkant is helemaal f*cked." Op de softs ging het vervolgens beter en noteerde hij uiteindelijk de vijfde tijd.

He was struggling for grip on Thursday and Max is still finding his feet so far today #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/YNmmExi5ZD — Formula 1 (@F1) November 23, 2024

