De afgelopen weken hebben Toto Wolff en Lewis Hamilton hun relatie niet per se beter zien worden. De Oostenrijker sprak over een 'houdbaarheidsdatum' bij de zevenvoudig wereldkampioen en dat hij nu blij is dat Hamilton zelf besloot te vertrekken richting Ferrari. Wolff reageert nu in Las Vegas nog eens op die opmerking.

Wolff vertelde recent in het boek in het boek Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane dat hij inmiddels heeft kunnen relativeren dat Hamilton naar Ferrari vertrekt, met name omdat hij vreesde voor de 'houdbaarheidsdatum' van de Brit: "Ik heb nu vrede met de situatie. Het heeft ons geholpen, omdat we op deze manier niet het moment hoeven hebben waarop we de meest iconische coureur in de sport moeten vertellen dat we niet langer met hem door willen gaan. Er is een reden waarom we slechts een één-plus-één-contract hebben getekend. We doen mee aan een sport waarin cognitieve scherpte extreem belangrijk is, en ik geloof dat iedereen een houdbaarheidsdatum heeft. Dus ik moet naar de volgende generatie kijken", zo zei de Oostenrijkse teambaas.

Wolff blijft bij opmerking

Nadat Wolff eerder al kort reageerde en zei dat de opmerkingen een beetje uit de context getrokken waren, gaat hij op de persconferentie voor teambazen er verder op in: "Ik heb dit al heel vaak gezegd over ons wereldje. Het eist enorm veel van ons allemaal. We doen meer dan twintig races per jaar en vliegen over de hele wereld. Daarom sprak ik dus over een houdbaarheidsdatum. Je wil niet van geweldig naar goed gaan. Het raakt ook de coureurs. Het is iets waar ik nog steeds achter sta. Ik stel mezelf constant deze vraag. Dat doe ik voor de organisatie en voor alle mensen om ons heen", zo slaat hij terug over zijn opmerkingen.

Gesprek met Lewis

Vervolgens krijgt Wolff de vraag of hij de lucht met Lewis moest klaren in Las Vegas: "Eén regel die we al heel vroeg in onze relatie hebben gesteld, is dat we altijd meteen praten en vragen waarom er iets gezegd is en wat ermee bedoeld werd. Dat hebben we precies nu ook gedaan. Dat was simpelweg één zin in een boek. Daar tegenover staan 99 zinnen rondom het raceweekend in Brazilië plus quotes in interviews die ik over Lewis heb gegeven, waarin ik duidelijk zeg dat ik hem de beste coureur aller tijden vind en dat hij kan winnen als we hem een snelle auto geven. Dan kan hij vechten voor het wereldkampioenschap. Daar hebben we zelf echter in gefaald."

