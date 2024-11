De Formule 1 organiseert voor de start van seizoen 2025 een speciaal evenement waarbij elke auto tegelijk gepresenteerd gaat worden. Max Verstappen grapte dat hij tijdens de zogeheten 'F175 Live' ziek zou zijn. Lando Norris blijkt dat niet zo'n slecht idee te vinden.

Op dinsdag 18 februari moet het gebeuren. Dan worden de F1-bolides van het nieuwe seizoen gepresenteerd in de O2 Arena op het schiereilandje Greenwich middenin Londen. Normaal gesproken organiseert ieder team een eigen launch in februari, maar voor het eerst in de geschiedenis van de koningsklasse gaat het doek er bij iedereen tegelijk af. Fans konden zelfs kaartjes kopen om er zelf bij te kunnen zijn. Verstappen lijkt geen fan te zijn van het feit dat hij nóg een evenement moet bijwonen en zei tijdens een Team Redline-stream op Twitch: "Hopelijk ben ik die week ziek." Norris sluit zich met een knipoog aan bij de Nederlander.

Op vakantie met Verstappen

"Als mij verteld wordt dat ik er moet zijn, dan is er maar zo, weet je?", antwoordde de McLaren-coureur op de vraag of hij zich ook gaat ziekmelden. "Ik kijk wel waar Max naartoe gaat op vakantie en dan ga ik met hem mee. En misschien krijgen we dan dezelfde ziekte of iets dergelijks. Maar ik weet het niet. Ik denk dat het wel een cool evenement wordt. Ik ben blij voor F1, want het was heel snel uitverkocht, en het is cool voor de fans. Ik weet niet hoe het gaat zijn en hoe het evenement in elkaar steekt, maar ik zit liever thuis om te relaxen, maar ook om me voor te bereiden op het seizoen. Zo zie ik het. Ik hou niet van dit soort dingen, ik ben niet zo'n publiekspersoon. Ik hou van relaxen en mijn eigen ding doen, maar goed, het is ook ons werk. Uiteindelijk mag ik er niet over klagen."

Esteban Ocon kijkt juist uit naar F175 Live: "Om eerlijk te zijn, als fan van de sport, is het pijnlijk om elke dag op een nieuwe kleurstelling te moeten wachten, en soms mis je het, omdat je iets anders aan het doen bent en het is ook steeds op andere tijden. Om tenminste één dag te hebben waarop alle auto's samenkomen, is iets waar ik als fan van de sport naar uitkijk", zei hij tijdens de persconferentie in aanloop naar de F1 Grand Prix van Las Vegas.

