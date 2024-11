Max Verstappen staat bekend als een familieman en de drievoudig wereldkampioen heeft in het kader van gezinsuitbreiding in Las Vegas heugelijk nieuws te melden. De Red Bull-rijder vertelt erover in Las Vegas.

Verstappen leeft in Monaco zijn gelukkige leven als hij niet voor zijn werk over de hele wereld aan het reizen is en de Red Bull-coureur geniet daar in zijn appartement samen met Kelly Piquet en Penelope. We weten bovendien dat de Nederlander ook graag aandacht besteed aan zijn katten, Jimmy en Sassy. Verstappen is een heus kattenmens en de man uit Hasselt is blijkbaar nog niet klaar met het uitbreiden van de familie op dat gebied.

Artikel gaat verder onder video

Nieuw gezinslid

Dit weekend is de Red Bull-rijder aanwezig in Las Vegas om daar mogelijk zijn vierde wereldkampioenschap uit zijn loopbaan te pakken te nemen en daar onthult hij dat er een nieuw gezinslid bij is gekomen. Verstappen krijgt de vraag of hij een nieuwe kat heeft: "Ja!", reageert hij glimlachend, waarna de interviewer hengelt naar een naam: "Hij heeft inderdaad een naam: Donatello", onthult Verstappen tegenover het Red Bull-kanaal. Een mooie uitbreiding.

Gerelateerd