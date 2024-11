Niels Wittich kon vorige week plotseling zijn biezen pakken vanuit zijn functie als wedstrijdleider bij de FIA. Hoewel men communiceerde dat hij uit vrije wil vertrok, leek de vork toch iets anders in de steel te zitten. Max Verstappen kon zich er niet heel druk om maken, al stelt hij wel dat het toch een ietwat vreemde timing is.

Na een rommelige winter en de veelbesproken Grand Prix van Abu Dhabi uit 2021 kostte de enorme controverse rondom Michael Masi hem uiteindelijk de kop en moest hij het veld ruimen in het kader van vernieuwingen binnen de wedstrijdleiding, aangekondigd door destijds nieuwbakken FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Men ging in zee met Wittich als nieuw race director. Wittich deed zijn ervaring op in het Duitse DTM-kampioenschap en daarnaast was hij al dik twintig jaar actief binnen de FIA. Daar is echter na de Grand Prix in Brazilië plotseling een einde aan te komen.

Vorige week kwam het motorsportorgaan namelijk drie wedstrijden voor het einde van het seizoen plotseling met het nieuws dat Wittich zijn functie naast zich had neergelegd. "De FIA kan bevestigen dat Niels Wittich een stap terug doet van zijn positie als F1 race director, omdat hij een nieuwe kans achterna wil gaan", zo schreef de FIA in de verklaring. "Niels heeft zijn vele verantwoordelijkheden als wedstrijdleider met professionaliteit en toewijding vervuld. We bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem het allerbeste voor de toekomst." Het werd echter direct een zaak met een luchtje, want even later liet Wittich meteen optekenen in de media dat hij helemaal niet uit vrije wil zijn biezen gepakt had. Verstappen kon op zijn beurt zichzelf niet bepaald druk maken over het vreemde nieuws: "Ik heb het nieuws gelezen en ben daarna gewoon verder gegaan met mijn dag!", grapt hij tegenover Motorsport.com in Las Vegas.

Vreemde timing

De man die dit weekend zijn vierde wereldtitel op rij kan pakken, gaat vervolgens iets serieuzer in op het onderwerp: "Het is natuurlijk wel vreemd om dit te doen met nog maar drie races te gaan. Het maakt niet uit of je positief of negatief over bepaalde dingen denkt, al denk ik persoonlijk dat in Brazilië zeker ruimte voor verbetering was. Maar dan is het nog steeds vreemd dat je vanaf nu ineens te maken hebt met een andere wedstrijdleider. Als je zo'n wissel wilt doorvoeren, dan doe je dat normaal gesproken na het seizoen", zo concludeert hij logisch. "Dan geef je de nieuwe wedstrijdleider ook meer tijd om aan dingen te wennen, met bijvoorbeeld eerst een wintertest. Maar goed, laten we zien hoe het gaat. Zij hebben dit besloten en nu moeten we er gewoon mee omgaan."

