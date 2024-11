De Formule 1-rechten liggen sinds 2021 vast bij Viaplay en voorlopig blijft de koningsklasse daar nog wel even uitgezonden worden. René van der Gijp vindt het onbegrijpelijk dat zijn werkgever geen poging heeft gewaagd om de rechten destijds over te nemen.

Het Scandinavische Viaplay heeft de rechten sinds 2021 in handen op Nederlandse bodem en de driejarige deal liep na afgelopen seizoen op zijn einde. De rechten kwamen voor 2025 opnieuw op de markt en verschillende partijen leken in de race voor de deal. Zo wilde met name het geliefde Ziggo Sport graag de rechten weer binnenhalen na dat seizoen. De Formule 1 en Viaplay maakten vervolgens bekend dat de deal rond was en de koningsklasse in Nederland de komende vijf jaar uitgezonden gaat worden door de streamingdienst.

Eenmalige gebeurtenis

Dat betekent dat de sport die in Nederland zo geliefd is nog altijd achter de betaalmuur zit en dat is iets dat tegen het zere been van Gijp is: "Ik snap werkelijk niet dat John de Mol niet de rechten van de Formule 1 gekocht heeft. Dat snap ik niet”, zegt de voetbalanalist in de KieftJansenEgmondGijp-podcast. “Ook al kost het geld, dit is een eenmalige gebeurtenis met Verstappen. Dit is het beste wat de autoracesport ooit achter het stuur heeft gehad. Honderd procent. Daar moet je zoveel mogelijk mensen van laten genieten. Dat moet je niet bij Viaplay uitzenden.”

Simpele rekensom

Schrijver Michel van Egmond, ook aanwezig in het gesprek, reageert: “De Mol is er helemaal niet mee bezig om zoveel mogelijk mensen te laten genieten. Hij maakt gewoon een rekensom", zo stelt hij duidelijk. Vervolgens vindt Van der Gijp dat zijn werkgever ook wel eens met minder dan de jackpot genoegen kan nemen: “Ja, hij wil van 100.000 euro 200.000 euro maken. Maar je kunt ook eens genoegen nemen met 110.000, als veel mensen daar lol mee hebben", besluit hij.

