Dertien-voudig Grand Prix-winnaar David Coulthard denkt dat Lewis Hamilton dit seizoen voorbij is gestreefd door George Russell bij Mercedes, en vreest dat de zevenvoudig kampioen bij Ferrari niet meer de nummer één coureur gaat zijn naast Charles Leclerc. Coulthard vergelijkt de transfer van Hamilton naar Ferrari met die van Michael Schumacher in 2010, die de omgekeerde route bewandelde en nog drie seizoenen bij Mercedes reed.

Hamilton heeft in 2024 in 16 van de 21 kwalificatiesessies het onderspit gedolven tegenover teamgenoot Russell. De 39-jarige coureur wist wel tweemaal een Grand Prix te winnen dit seizoen - alhoewel hij alleen de Grand Prix van België won na de diskwalificatie van Russell - maar is in de meest recente triple-header ook ingehaald in dit klassement door zijn jongere landgenoot. Na twaalf jaar houdt Hamilton het nu voor gezien bij Mercedes, en zal hij zijn jongensdroom waarmaken door naar Ferrari te verkassen. Hier zal hij de garage delen met Leclerc, een absolute publiekslieveling bij het team en in Italië.

Een beetje zoals Michael Schumacher bij Mercedes

Coulthard ziet tussen Hamilton in 2025 en Schumacher in 2010 een goede vergelijking. Het voornaamste verschil is dat Schumacher in 2010 uit zijn pensioen kwam. Schumi had drie seizoenen achter elkaar niet gereden, maar werd naar Mercedes gehaald om het team te helpen om vooraan de grid te komen. Schumacher was een degelijke coureur, maar werd alle drie de seizoenen door teamgenoot Nico Rosberg verslagen. "Ik vermoed dat de overstap [van Hamilton] een beetje emotioneel en gefrustreerd is genomen," vertelt Coulthard bij PlanetF1. "Sommige relaties worden na verloop van tijd een beetje afgezaagd. Hij zag duidelijk de kans bij Ferrari, een beetje zoals Mercedes Michael Schumacher terugbracht. Ze dachten dat ze de Michael van zijn Ferrari-tijdperk kregen en toen kwamen ze erachter dat ze gewoon een goede Michael kregen."

Consequent voorbijgestreefd door Russell

Coulthard denkt dat, net als Mercedes met Schumacher, Ferrari simpelweg een hele goede coureur krijgt, maar niet de Hamilton die bij Mercedes zes titels won in zeven jaar. "Ferrari krijgt misschien gewoon een goede Lewis. Een goede Lewis is nog steeds erg handig, maar hij is dit jaar consequent voorbijgestreefd door George Russell. Misschien niet in de WK-stand, maar wel op onder meer het gebied van de kwalificatie. Wat ik miste in mijn carrière, was die kwalificatiesnelheid. Als ik kijk naar de snelste coureurs, zoals Mika Hakkinen, Kimi Raikkonen, Michael Schumacher en Ayrton Senna, die hebben gewoon snelheid."