Brian Van Hinthum

Donderdag 16 maart 2023 20:20

Lance Stroll wist zondag tijdens de Grand Prix van Bahrein beslag te leggen op de zesde plaats, al had het niet veel gescheeld of de Canadees kon niet in actie komen tijdens de seizoensopener. Toch wist hij mee te doen aan de race door hulp van de doktoren en pakte hij dus de nodige punten. Hij geeft nu een update over zijn fitheid.

Stroll moest tijdens de wintertest in Bahrein toekijken vanaf de zijlijn nadat hij tijdens het trainen voor het nieuwe seizoen met de fiets een ongeluk had gehad, waardoor hij allebei zijn polsen brak. Het leek lange tijd vrij aannemelijk dat de Canadees ook tijdens de opener van het nieuwe seizoen noodgedwongen vanaf de zijkant moest toekijken met zijn blessure. Ondertussen werd Felipe Drugovich door het team klaargestoomd om mogelijk de plek van Stroll in te nemen tijdens de opener van het nieuwe seizoen, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig.

Artikel gaat verder onder video

Pijn was het waard

De Canadees leek door zijn twee gebroken polsen vrijwel zeker verstek te moeten laten gaan tijdens de Grand Prix van Bahrein, maar kon uiteindelijk toch meedoen aan de race. Na afloop van de race in Sakhir liet Stroll zelfs optekenen dat hij niet alleen zijn polsen gebroken had, maar ook zijn teen in zijn rechtervoet. Helemaal pijnloos was zijn debuut dus niet. Hij krijgt nu de vraag hoe de schade was na zijn weekend in Bahrein. "Het was vrij pijnlijk op de maandag erna, maar over het algemeen was het een goed weekend voor het team dus de pijn was het waard."

Update vanuit Stroll

In aanloop naar de tweede race van het seizoen, waarin we dus weer bijna twee weken verder zijn, krijgt de Aston Martin-coureur de vraag hoe hij er op dit moment medisch gezien ervoor staat. "Het gaat elke dag beter en ik voel me elke dag beter. De ergste pijn ligt achter mij. Ik ben nog altijd geen honderd procent. Het kost wat tijd voor dit soort dingen om helemaal beter te worden, maar ik voel mezelf zeker weten een stuk beter dan hoe ik mij tien dagen geleden in Bahrein voelde."