Brian Van Hinthum

Donderdag 16 maart 2023 19:30

Hoewel Ferrari voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië tot één van de sterkere teams wordt geacht, zal Charles Leclerc zijn jacht op een mooi resultaat in ieder geval minimaal vanaf de elfde plaats moeten aanvangen. De Monegask heeft voor het raceweekend al een gridstraf op zak, maar maakt zich in ieder geval geen zorgen over verdere problemen.

De eerste race van het seizoen liep voor Leclerc uit op een forse domper. Zoals ook in 2022 vaker bleek, was de Ferrari met name sterk op die zaterdag in de kwalificatie. Hoewel het in de race qua snelheid nog niet eens zo slecht ging, moest de gifbeker maar weer eens leeg voor Leclerc. De Monegask leek op weg naar zijn eerste podium van het seizoen, maar voelde het vermogen in zijn rode bolide ineens verdwijnen, waardoor het einde oefening was voor Leclerc en hij dus een podiumplek achter Max Verstappen en Sergio Pérez in rook zag opgaan.

Twee keer onfortuinlijk

De engineers op de fabriek in Marenello gingen vervolgens aan de slag met het vraagstuk en na onderzoek bleek dat het probleem hem leek te zitten in de control electronics. Dat onderdeel was tijdens het raceweekend in Bahrein al eens vervangen en moet nu wederom van vervanging worden voorzien. Dat betekent dat Leclerc vroeg in het seizoen over de beschikbare limiet van twee control electronics is heen gegaan en getrakteerd wordt op tien plaatsen gridstraf voor de race in Djedda van aankomend weekend.

Geen zorgen bij Leclerc

De coureur uit Monte Carlo gaat voor het tweede raceweekend van het seizoen in op zijn straf. "We hadden twee control unit-problemen in Bahrein, wat betekent dat we een straf hebben moeten pakken. We begrijpen deze problemen nu, maar als resultaat moet ik de straf pakken omdat ze volgens mij niet meer opnieuw bruikbaar zijn. We hebben daar echter nog geen bevestiging over gehad." Leclerc krijgt de vraag of de veelvuldige problemen met hetzelfde onderdeel hem zorgen baren voor komend weekend. "Nee. Het team heeft mij verteld dat ze de problemen nu begrijpen, dus ik maak mezelf geen zorgen", besluit hij.