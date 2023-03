Brian Van Hinthum

Donderdag 16 maart 2023 18:03

De start van het seizoen is voor Mercedes totaal niet verlopen zoals men had gehoopt. De Duitse renstal kijkt tegen een behoorlijke achterstand aan op Red Bull Racing en dat gat moet nu gedicht worden. Lewis Hamilton denkt echter dat Red Bull nog veel sneller was dan we in Bahrein hebben kunnen zien.

Het team van Mercedes is 2023 dramatisch begonnen met resultaten die compleet in het niet vielen bij de verwachtingen. Nadat de Duitse renstal eind 2022 eindelijk de problemen onder controle leek te hebben en dichterbij gekomen leek bij het team van Red Bull Racing, hebben ze tijdens het eerste Grand Prix-weekend van het seizoen de deksel hard op de neus gekregen en lijken zelfs Ferrari en Aston Martin sneller te zijn dan het team van Wolff. De Mercedessen kwamen uiteindelijk als vijfde en zevende over de streep en dat zorgt voor onvrede bij het team.

Red Bull nog veel sneller

Hamilton ziet echter wel wat verbetering ten opzichte van 2022. "Het is niet zo op de rechte stukken. Vorig jaar hadden we het niet alleen lastig op de rechte stukken, maar verloren we ook in de bochten. Dit jaar verliezen we in de bochten, maar zijn we snel op de rechte stukken. Met name het gat naar Red Bull zorgt echter voor veel zorgen bij Hamilton en zijn team. "Ik denk dat zij [Red Bull] in de race niet eens aan het pushen waren. Ze zijn dus een stuk sneller dan dat het eruit zag."

Vertrouwen in Mercedes

De Mercedes-coureur spreekt op donderdag ondanks eerdere kritiek aan het adres van zijn team vertrouwen uit in zijn engineers en de medewerkers op de fabriek. "We bevinden ons in dezelfde mentaliteit als vorig jaar. We proberen om positief te blijven. Natuurlijk is het op het begin een shock als je doorhebt dat de auto niet op de plek is waar je hem wil hebben. Maar iedereen is hard aan het werken aan oplossingen en dus heb ik voor de volle honderd procent vertrouwen in iedereen. Je verliest niet ineens de vaardigheid om geweldige auto's te bouwen", besluit hij.