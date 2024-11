De coureurs hebben na een intensieve triple-header weer even twee weekjes vrijaf en dus was er voor Max Verstappen weer ruimte om in zijn gaming set-up te springen voor een sessie gamen met zijn vrienden van Team Redline. Het werd een livestream vol chaos, zang, poezengeluiden en frustraties.

Na enkele zeer intensieve weken, hebben de coureurs weer even twee weken rust te pakken alvorens we beginnen aan de laatste drie races van het seizoen langs Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Voor de heren dus tijd voor wat ontspanning. Dat gevoel krijgt Verstappen vaak van het simracen en gamen met de mannen van Team Redline. Iets waar hij eerder al over sprak. "Gamen is voor mij ook een hobby. Ik rijd natuurlijk al veel Formule 1, maar het is ook een manier om te ontspannen en dat ik even nergens anders aan hoef te denken. Ik hou in het algemeen van gamen." Deze week was het weer tijd voor zijn hobby en het werd een bron van chaos.

Verstappen de kat

Verstappen en zijn gamemaatjes besloten om het nieuwe spel Call of Duty Black Ops 6 onder handen te nemen en dat leverde op de livestream van Team Redline, zoals we gewend zijn, mooie beelden op. Zo hoorden we Verstappen, waarvan we weten dat hij fan is van katten, de beesten nadoen. Ook horen we de drievoudig wereldkampioen een paar liedjes zingen.

Verstappen boos

Bovendien kan er ook geen gamestream voorbijgaan zonder een klassieke rage en dit keer ontstak Verstappen na het verliezen van een ronde in grote woede door het spel. Vervolgens liet hij weten dat hij er niet van gediend zou zijn als iemand de opgenomen beelden zou delen op social media: "Iedereen die die video post, ga ik reporten. Ik report je op Twitter, ik report je op Instagram, ik report je op TikTok en Facebook!", zo horen we hem foeteren van achter de camera.

