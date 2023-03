Brian Van Hinthum

Donderdag 16 maart 2023 16:45

De FIA heeft naar verluidt het systeem omtrent de strafpunten op de superlicentie op de schop genomen. Verschillende coureurs lieten aan het einde van het vorige seizoen hun zorgen blijken over het te strenge systeem, waardoor men nu bij de FIA besloten zou hebben om de regels te versoepelen.

Het strafpuntensysteem werd eerder door de FIA in het leven geroepen om gevaarlijke en/of roekeloze coureurs van een harde straf te voorzien wanneer er té veel overtredingen binnen een tijdsbestek van twaalf maanden bij elkaar gereden werden. Coureur mogen in dit systeem niet meer dan twaalf punten op hun superlicentie krijgen, punten die tijdens een raceweekend door de wedstrijdleiding uitgereikt kunnen worden aan de hand van overtredingen, zoals het veroorzaken van een crash of het overschrijden van de track limits.

Onvrede bij de coureurs

Coureurs die in die twaalf maanden tijd meer dan twaalf punten verzamelen, moeten een race vanaf de zijkant toekijken. Het heeft ervoor gezorgd dat iemand als Pierre Gasly momenteel aan een zijden draadje bungelt. De Franse coureur heeft namelijk tien van die punten verzameld, waarbij een fors aantal van die punten ook verzameld is door milde overtredingen, zoals het overschrijden van de track limits. Gasly liet vorig jaar zijn ongenoegen al blijken. "Het is een lastige situatie en we hebben veel gesprekken gevoerd om een oplossing te vinden. De manier waarop de reglementen op dit moment zijn geschreven is vrij streng voor de coureurs, terwijl het niet altijd gaat om gevaarlijke acties op de baan."

De FIA grijpt in

Met hem waren meerdere coureurs en de geluiden vanuit hen zijn nu gehoord door de FIA. Motorsport.com weet namelijk te melden dat het motorsportorgaan besloten heeft om het systeem op de schop te gooien en geen strafpunten meer uit te delen wegens mildere overtredingen. Dit moet ervoor zorgen dat het systeem alleen nog maar de gevaarlijke coureurs bestraft, bijvoorbeeld door het veroorzaken van een crash. Het nieuwe systeem leek tijdens de eerste race in Bahrein al in werking, daar bijvoorbeeld Esteban Ocon een hoop tijdstraffen bij elkaar reed, maar niet op de bon ging qua punten op zijn racelicentie. Overigens blijven de inmiddels al uitgedeelde punten nog wél gewoon staan en moet bijvoorbeeld Gasly nog altijd op zijn tellen passen.