Las Vegas klaar met "geweldige feesten" mocht Verstappen kampioen zijn

De Grand Prix van Las Vegas zal klaar zijn voor een serieus feest, mocht Max Verstappen er volgende week kampioen worden, zo vertelt CEO van het evenement Renee Wilm. Verstappen zal voor de vierde keer als kampioen worden verklaard als Lando Norris minder dan drie punten inloopt op de Limburger in Las Vegas, en zal dat erg goed kunnen vieren, mocht het gebeuren.

Verstappen wist in 2023 de eerste editie van de Grand Prix van Las Vegas te winnen, en reist nu af naar Nevada met zijn eerste overwinning sinds juni op zak van São Paulo. De Nederlander hoeft in de laatste sprint en drie races slechts 24 punten bij elkaar te sprokkelen, en dat is als Norris alle 86 haalbare punten scoort, iets wat op zichzelf al onwaarschijnlijk is. Het feest zou wel kunnen worden uitgesteld door de McLaren-coureur, mocht hij de race winnen, of in ieder geval Verstappen voldoende achter zich te houden.

Ideeën uit de hoge hoed toveren

De kans zit er dik in dat Verstappen volgende week zondag - of zaterdagnacht, lokale tijd in Las Vegas - als een viervoudig kampioen uit zijn RB20 klimt. Nu moet men nooit ver zoeken in The City of Sin om een feest te vinden, maar de organisatie van de Grand Prix zal zijn best doen om een speciale gelegenheid te maken voor Verstappen. "Ik weet zeker dat we een aantal ideeën uit onze hoed kunnen toveren en misschien een aantal geweldige feesten kunnen organiseren," vertelde CEO Renee Wilm aan Motorsport.com. "Als je kijkt naar de locaties op de Strip - Wynn en Encore zijn ongeëvenaard in termen van de hoogste klasse van hospitality. Dan heb je natuurlijk het Bellagio verderop aan de Strip, met die iconische fonteinen en het niveau van de VIP-service die het Bellagio biedt.

Coureurs in de schijnwerpers zetten

De strijd om het kampioenschap tussen Verstappen en Norris heeft de Formule 1 veel goeds gedaan, zo meent Wilm, die ziet dat het Amerikaanse publiek de sport meer dan ooit tevoren volgt op een wekelijkse basis. “Er zijn zoveel mogelijkheden om de coureurs in de schijnwerpers te zetten, vooral als we echt het voordeel hebben dat er een kampioen wordt gekroond. Oh, absoluut denk ik dat het feit dat het kampioenschap nog voor het grijpen ligt ongelooflijk veel invloed heeft, vooral op de Amerikaanse markt.”

