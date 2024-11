Max Verstappen heeft in Brazilië tijdens de Grand Prix van São Paulo één van zijn beste races uit zijn loopbaan achter de kiezen, nadat hij ooit op hele jonge leeftijd ook in 2016 behoorlijk imponeerde. Tim Coronel heeft genoten van de race die de Nederlander op de mat legde.

Tijdens één van de meest sensationele weekenden van het seizoen reed Verstappen in Brazilië één van de meest sensationele races uit zijn loopbaan. Na veel pech en een opvallend late rode vlag in de kwalificatie én een gridstraf wegens een wissel van zijn ICE, moest de drievoudig wereldkampioen vanaf P17 beginnen aan zijn zware klus. Al vrij snel lag de Nederlander echter in de punten na een magistrale start en vanaf daar werd het alleen maar beter. Verstappen, getergd door de gebeurtenissen van eerder op de zondag, reed in een eigen league en liet werkelijk niets heel van de rest van het veld. Het bezorgde hem zijn eerste overwinning sinds Spanje 2024 én anderhalve hand op de wereldtitel.

Puntje van de stoel

GPFans sprak deze week met Coronel en vroeg hem hoe hij de race op Interlagos meemaakte: "Op het puntje van mijn stoel. Ik werd gek. We waren met familie aan het kijken en er gebeurde zoveel. We waren allemaal zo trots op wat we zagen. Het was ongelofelijk wat daar gebeurde. Wat Max daar liet zien qua snelheid, dat was out of this world." Volgens de analist kwam er een hele hoop kijken bij de race in Zuid-Amerika: "Ik denk dat we Max wat meer moeten tergen, als dit het resultaat ervan is. Wauw, wauw, wauw. Er was genoeg te doen natuurlijk. Dat heb je altijd bij een titelstrijd. Beetje emotioneel, beetje onder de radar, beetje van boven, beetje journalisten uit Engeland, beetje druk van die kant, beetje slechtere auto Red Bull, beetje betere auto McLaren."

Beste race Verstappen ooit

Coronel vervolgt: "Dan ineens Brazilië: regen! Als je naar de legacy van Brazilië kijkt, wat daar altijd naar boven komt, altijd wel een verrassende pole of een verrassende winnaar. Dat soort dingen. Nu met die regen, alle bookmakers hadden gegokt op Norris, pech gehad. Had even naar het weer gekeken, zou ik zeggen." Hij krijgt de vraag of dit de beste race van Verstappen ooit was: "Sportief gezien als sportman vind ik het eigenlijk wel de beste prestatie op rijdersvlak. Die overwinning weet ik nog wel in Barca, Kimi zat telkens in zijn kielzog. De Ferrari kon er alleen toch niet overheen. Spannend, sensationeel, leuk. Kampioenschap was natuurlijk ook heel gaaf en vet. Sportief gezien en rijderstechnisch was dit extreem beter dan alles wat we hebben gezien."

