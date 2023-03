Brian Van Hinthum

Donderdag 16 maart 2023 16:12

Nyck de Vries mag het komende weekend voor het eerst in zijn carrière gaan racen op het Jeddah Corniche Circuit, misschien wel één van de moeilijkere circuits op de kalender. De Vries heeft in zijn voorbereiding gesproken met Max Verstappen, die tijdens de editie in 2021 één van de meest opmerkelijke rondjes van de afgelopen jaren neerzette.

De Vries staat aan de vooravond van zijn tweede Grand Prix voor het team van AlphaTauri. De Nederlandse coureur kwam in zijn openingsweekend van dit seizoen nog niet helemaal lekker uit de verf en dus is hem er alles aan gelegen om het komende weekend beter voor de dag te komen. Dat moet hij gaan doen op het Jeddah Corniche Circuit, dat sinds 2021 op de kalender te bewonderen is. Het smalle en zeer snelle stratencircuit in Djedda is wegens de hoge snelheden en weinige marge voor fouten één van de moeilijkere circuits op de kalender.

Artikel gaat verder onder video

Appcontact over Djedda

En dus trof De Vries in aanloop naar komend weekend een aantal voorbereidingen. De Friese coureur pakte zijn telefoon erbij voor een appgesprek met Verstappen, de man die tijdens de editie van 2021 één van de meest iconische rondjes uit de laatste jaren leek te gaan rijden tijdens de kwalificatie op zaterdag. "Ik heb de kwalificaties en de races weer helemaal bekeken. We hadden vanochtend nog even appcontact over zijn kwalificatierondje in 2021. Ik keek die ronde terug en vond het erg indrukwekkend om te zien, dus ja, daar hebben we het nog even over gehad", vertelt hij tegenover Motorsport.com.

Anticlimax rondje Verstappen

Uiteindelijk kwam het rondje van Verstappen in de laatste bocht tot een ongelofelijke anticlimax. De regerend wereldkampioen leek op weg om de pole te pakken en de tijd van Lewis Hamilton te verpulveren, totdat hij zich vergaloppeerde in de laatste bocht van het circuit en zijn RB18 tegen de muur parkeerde. "Dat grapte Max zelf ook al! Maar ik was meer onder de indruk van de aanpak zelf. Van buitenaf kon je zelfs goed zien hoe agressief en aanvallend dat rondje was", verdedigt De Vries zijn Nederlandse collega ten slotte.